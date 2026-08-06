港版《金秘書》盧瀚霆拍吻戲　阻蘇雅琳刷牙︰佢話食咗薄荷糖就OK

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）與女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So），近日緊鑼密鼓為港版《金秘書為何那樣》進行拍攝工作。蘇雅琳日前自爆拍攝吻戲前，準備好牙刷卻遭盧瀚霆取笑，引發網民熱議。



盧瀚霆（Anson Lo）與蘇雅琳（Ivy So）拍港版《金秘書為何那樣》分別飾演自戀的副會長「李英俊」與金秘書。(胡凱欣 攝)

蘇雅琳為拍吻戲備牙刷遭盧瀚霆取笑

拍攝親密戲份前，演員通常會注重口腔清潔以示尊重。蘇雅琳特意準備了牙刷，卻遭盧瀚霆取笑。蘇雅琳憶述當時情況：「我準備咗牙刷，佢係咁笑我，問我做乜要刷牙，呢個係禮儀嚟㗎嘛，佢話佢食咗薄荷糖就OK，仲阻止我去刷牙！」為還原韓版經典的「衣櫃之吻」為求多角度完美呈現，需重拍八至十次，令蘇雅琳無奈笑指：「不過薄荷味好強，越錫越凍。」

Anson Lo與Ivy So有不少親熱戲。(胡凱欣 攝)

蘇雅琳吻戲後驚現嘴唇紅腫

兩人在街頭亦有不少吻戲，蘇雅琳坦言曾在粉絲圍觀下拍攝感到巨大壓力，但慶幸大家表現友善。不過，最令人關注的是，在經歷多次密集拍攝後，蘇雅琳的嘴唇竟出現嚴重發炎及紅腫。有網民笑言這是否屬於「工傷」，蘇雅琳對此迅速澄清，強調發炎僅因每日只睡3、4小時免疫力下降所致。她更預告未來仍有激烈吻戲：「依家熟咗，咀戲就會易啲。」

Anson Lo與Ivy So充滿了粉紅泡泡。(胡凱欣 攝)

蘇雅琳自爆嘴唇發腫。（IG@ivyysooo）

盧瀚霆化身卡路里警報器

吻戲以外，盧瀚霆為拍攝劇中的半裸戲份，對身形管理展現出極致的自律。Ivy So透露，盧瀚霆猶如「人肉卡路里警報器」，兩人亦會互相監督飲食和健身：「其實有時都會食多咗，阿Lo就會話呢個300卡、嗰個400卡，都仲有100卡剩，有人監督住。」此外，為了保持清醒應付緊湊的拍攝進度，盧瀚霆經常空腹飲至少4杯黑咖啡。可見兩位演員為劇集傾注的心血與努力。