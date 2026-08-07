葉翠翠1225萬入手柏蔚山兩房　改名催財手持多個物業獲封圈中樓后

現年44歲的2005年港姐冠軍葉翠翠（現稱葉浠桐），2015年與建築師老公周曉東結婚後育有三子，淡出幕前轉型人氣KOL，高峰期月入傳聞高達七位數，絕對是圈中隱形富婆。據悉，她年前更特意豪花10萬元找玄學高人改名為「葉浠桐」，獲指點指新名字不僅能旺夫，更可大幅提升樓房投資運勢。



2005年港姐冠軍葉翠翠（現稱葉浠桐）。（葉志明攝）

前業主狂蝕近600萬割愛離場

而葉翠翠改名後的旺樓運似乎特別見效，據消息指，北角柏蔚山2座中層C室，實用面積605平方呎，屬兩房單位，最新以1,225萬元易手，折合呎價約20,248元。新買家為「IP TRACY」，與葉翠翠（現名葉浠桐）同名，料為同一人。據悉，該單位原業主於2018年以高達1,824萬元購入，持貨8年，今勻帳面巨蝕約599萬元離場，單位期內大幅貶值 32.8%，讓葉翠翠成功以極低價「撈得筍盤」！

前業主狂蝕近600萬割愛離場。（IG@tracy_ip）

葉翠翠手持港島東多個物業

事實上，葉翠翠一向是圈中出名的「樓后」，手持磚頭無數，包括賽西湖大廈、海峰園、康澤花園、形品及維峯等。今年5月，她才剛以700萬元順利沽出天后維景花園一個三房戶，持貨約十年帳面進賬81萬元或13.1%，一賣一買之間展現超強投資觸覺，其「磚頭王國」規模顯然愈玩愈大！