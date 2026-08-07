歐陽震華馬會慶生攜豪門妻子甜蜜放閃　滕麗名江美儀老友到場齊聚

現年66歲的歐陽震華（Bobby）在圈中向來人緣極佳。日前，好友梁思浩於社交平台晒出多張聚會靚相，曝光一班圈中好友為歐陽震華在馬會慶生的熱鬧場面。相中除了主角歐陽震華（Bobby）與太太傅潔嫻（Rosanna）外，更有滕麗名、江美儀、吳家樂等多位相交多年的好友到場慶祝，現場亦備有兩個精緻蛋糕與鮮花，場面極其熱鬧溫馨。

梁思浩於社交平台晒出為歐陽震華慶生相。（FB@Spencer Leung Sze Ho 梁思浩）

歐陽震華與豪門妻子甜蜜放閃

梁思浩發文感歎：「最幸福嘅夫妻。Rossana&Bobby，一班相知相識30年嘅好朋友，一個無話不說，直言直語嘅開心派對，人間最幸福嘅事，一班真心真誠嘅好朋友，Happy birthday Rossana and Bobby，愛您們」，字裡行間盡顯眾人多年的深厚友情。相中可見，主角歐陽震華打扮正式、精神煥發，招牌親切笑容依舊；而妻子傅潔嫻（Rosanna）亦甜蜜相伴左右，二人相擁合照放閃，閃爆一眾網民。

歐陽震華與豪門妻子甜蜜放閃。（FB@Spencer Leung Sze Ho 梁思浩）

歐陽震華婚後才得知老婆是富家女

歐陽震華與傅潔嫻的愛情，向來被視為演藝圈的一段佳話。二人於1996年在加拿大低調成婚。傅潔嫻是澳門一代賭王傅老榕的孫女，家族家底豐厚。相戀之初，歐陽震華並不知道女方的顯赫家世，直到婚後被媒體曝光，才知道妻子原是豪門千金。當時他還因此承受了不小的「食軟飯」輿論壓力。得知對方家世後，歐陽震華並未退縮，反而更加奮發圖強，最終憑《洗冤錄》等多部代表作登頂TVB「視帝」，靠實力和人品贏得外界與岳家的肯定。

歐陽震華婚後才得知老婆是富家女。（FB@Spencer Leung Sze Ho 梁思浩）

歐陽震華婚後多年始終堅持唔生B

兩人結婚至今已近30年，始終堅持唔生B，二人非常享受甜蜜的二人世界。歐陽震華曾透露，不生小孩是為了把更多時間留給彼此，隨時能牽手去旅行。今次梁思浩曬出慶生相片後，不少網民紛紛留言大讚二人的愛情。這場溫馨的生日派對，不僅見證了歐陽震華在圈中的極佳人緣，更展現了這對模範夫妻的深厚感情。

二人一同慶生。（FB@Spencer Leung Sze Ho 梁思浩）