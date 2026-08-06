陳曼娜效力無綫22年傾續約月薪僅萬一　變做零對白臨記為尊嚴離巢

現年74歲的無綫（TVB）「御用富婆」陳曼娜（Manna姐），入行超過50年先後效力多間電視台，一直以來以貴氣形象深入民心。現實中同樣是億萬富婆的她，近日接受專訪揭當年離開無綫的真相。原來為TVB效力22年的她，一直人工極低，更一度被安排演為零對白閒角，最終為了尊嚴決心離巢。



陳曼娜keep得勁好！咁多年都冇乜點變。（資料圖片）

效力無綫22年傾續約僅加薪300

陳曼娜早前接受《明周》專訪，透露90年代加入TVB純粹為過戲癮，一萬元月薪連高層都指她「唔志在錢」。不過最令她心灰意冷的，是多年來待遇未見改善，她直言：「我在無綫做足二十二年，月薪從一萬元，到最後一次傾續約，加三百元是一萬一千元，相信都破了紀錄，個個話我有錢唔志在，我是有錢，我也不志在，可是無戲可演，去到片場行行企企，成為一句對白都沒有的臨記，做到懷疑人生，再不走，還有甚麼意義呢？」

陳曼娜（Manna姐）在劇集《十月初五的月光》中飾演「萬朱莎華」，絕對是最深入民心的演出。（劇照）

陳曼娜自爆在TVB無戲可演。（資料圖片）

做臨記還騷債為尊嚴離巢

合約後期，Manna姐因「唔夠騷」面臨賠錢給公司的窘境，唯有無奈接受公司安排「行行企企」的無對白角色來「還騷債」。她嘆息：「作為打工仔沒有錢衡量個人價值，作為演員沒有戲分衡量位置，你告訴我，再做下去還有甚麼意義？」自尊受挫的她最終決定心死離巢，並接受了王維基的高薪挖角：「所以很感謝王維基的出現，他開出七倍人工，令我恢復自信，雖然他的電視台沒有搞成，但他令一批已經失望，感覺沒有出路的演員重拾自信。」

陳曼娜做臨記還騷債為尊嚴離巢。（劇集截圖）

投資有道買樓只「燉」不炒 身家估計逾億

除了演藝經歷豐富，Manna姐在圈內更是出了名的富婆，身家估計逾億元。她獨具慧眼，早年靠投資地產與股票致富。她在訪問中分享買樓心得，強調自己買磚頭只「燉」不「炒」，認為長線收租有穩定回報，更堅持要精挑細選好租客。現時她居於紅磡2500呎的海名軒無敵海景豪宅，閒時游水、散步及登台唱歌圓夢無憂無慮。