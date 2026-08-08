林夏薇曬與林峯張馨月一家素顏合體　一句「都挺好」證感情依舊好

林夏薇近日在IG限時動態發布了一張街頭自拍合照，配文極簡：「都挺好❤️」。相片中，林峯戴著黑色Cap帽，一手緊緊攬住太太張馨月，另一邊則是堂妹林夏薇。沒有名牌高訂，沒有精緻妝髮。褪去鎂光燈的林家，煙火氣十足。三個字，勝過千言萬語。

林夏薇日前與胡定欣、趙希洛等人慶生。（IG@rosinalam）

林峯﹑張馨月在2019年結婚。（張馨月微博圖片）

林夏薇在IG限時動態發布了一張與林峯張馨月的自拍合照，配文極簡：「都挺好❤️」。（IG@rosinalam）

視后與城寨英雄私下長怎樣？

熟悉港劇的觀眾，對這對「林家兄妹」的螢幕光芒定不陌生。林夏薇近年在TVB的表現有目共睹，尤其在《黑色月光》等大熱劇集中，她展現出凌厲的視后氣場與精湛演技，令人折服。然而，在這張私下聚會的合照裡，頭戴鴨舌帽、對著鏡頭開心比出V字手勢的她，瞬間卸下了女強人的武裝，流露出在堂兄嫂身邊那份專屬的、毫無防備的小女孩模樣。

林夏薇憑《七公主》裏面的「顧語嫣」一角獲得《萬千星輝頒獎典禮2021》最佳女主角獎，加冕視后。(葉志明攝)

視后林夏薇將參演新劇《玫瑰戰爭》，更有份唱片尾曲。（胡凱欣攝）

至於林峯，近年更是迎來了演藝事業的另一波高峰。從電影《九龍城寨》掀起的全城狂熱，到持續火爆、一票難求的「GO WITH THE FLOW」世界巡迴演唱會，甚至二零二六年澳門站的亮眼成績，無不印證著他跨越時代的魅力。但令人動容的是，無論在外頭的事業多麼忙碌，當他回歸家庭，將厚實的臂膀搭在妻子與堂妹身後時，那份屬於丈夫與父親的柔軟與踏實，才是他最迷人的底色。一身簡約打扮的他，笑容滿足而愜意。

電影《九龍城寨之終章》正在拍攝中，日前「城寨四子」中林峯與劉俊謙齊齊踎廟街大排檔。（葉志明 攝）

林峯近年還在舉辦「GO WITH THE FLOW」世界巡迴演唱會。（IG@lf_livearoundtheworld_gwtf）

張馨月與林夏薇合照證私下感情

而畫面中的另一焦點，自然是林峯的賢內助張馨月。她以極度休閒的打扮入鏡，未施粉黛的臉上掛著輕鬆自在的笑容，展現出十足的親和力。過去外界總喜歡對演藝圈的「姑嫂關係」多加揣測，但肢體語言是最真實的。張馨月與林夏薇自然靠攏的身影，以及三人之間那份流動的鬆弛感，不著痕跡地打破了所有的流言蜚語。這不僅是一張合照，更是一幅真實的「一家親」溫馨畫卷，呈現了她們作為家人相互扶持、和睦相處的日常。

林峯與老婆張馨月及囡囡一家三口。(微博圖片)

林峯沒有因為女兒的出現而冷落太太。 (張馨月微博)

看著這張充滿私下真實面的合照，不禁讓人感嘆，這對林家堂兄妹在港劇與大銀幕上光芒萬丈，享受著萬人歡呼。但當他們走下舞台，一家人齊齊整整相聚在一起時，就像那句最樸實的告白一樣，一切「都挺好」。

林峯同張馨月交往很短時間，她便已經完融入林峯的家人和朋友圈中，和林夏薇也老友鬼鬼。(林夏薇@微博)