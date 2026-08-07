佘詩曼獲Chrome Hearts 老闆親筆簽名　俯身動作被指零距離接觸

「視后」佘詩曼（阿佘）向來是各大品牌派對的熱門貴賓。國際著名銀器品牌Chrome Hearts老闆之一Richard Stark日前訪港，溥儀眼鏡創始人邱子傑特別為他打造星光熠熠的盛大派對，慶祝品牌25週年。現場吸引包括佘詩曼、胡定欣、方力申、郭偉亮與葉佩雯夫婦、草蜢等前來朝聖，場面非常墟冚。



多位城中名人明星紛紛前來朝聖，場面墟冚。（IG@charmaine_sheh）

阿佘興奮集郵曬簽名T恤

佘詩曼當晚身穿黑色半透視上衣，配襯簡約高貴的珠寶首飾出席。面對偶像她十分興奮，抓緊機會與對方合照，事後激動於Instagram分享影片，對於能成功與Richard Stark合照並獲親筆簽名T恤感到相當開心。

佘詩曼成功集郵Chrome Hearts老闆Richard Stark。（IG@charmaine_sheh）

俯身幫手按T恤疑零距離貼背脊

從佘詩曼發布的影片中可見，Richard Stark當時正坐在椅上專心為T恤簽名。站在其身後的佘詩曼十分投入，雙手由兩旁伸出幫忙按穩T恤。由於佘詩曼傾前動作相當貼近對方背部，出現疑似「胸壓」背脊的零距離接觸場面，她在對方順利完成簽名後更即時開心拍手歡呼，接過成品。

在背後俯身幫手按T恤。（IG@charmaine_sheh）

表現十分興奮。（IG@charmaine_sheh）

動作惹熱議。（IG@charmaine_sheh）

胡定欣企側邊按T恤

同場的胡定欣亦有把握機會找Richard Stark在T恤上簽名留念。不過胡定欣選擇站在旁邊按住T恤，並有工作人員一同幫忙。

胡定欣企側邊按T恤。（小紅書@胡定欣）

片段網上瘋傳網民質疑動作必要性

影片曝光後迅速在網上瘋傳，部分網民對阿佘的熱情互動感到意外，更有留言質疑動作的必要性：「雖然係偶像，但場面睇落有少少尷尬」、「條鬼佬乜水？點解要用個胸壓住佢背脊？」亦有人不解表示：「企側邊撐住唔得？點解要後面？」，引發熱烈討論。