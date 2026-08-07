「蜘蛛俠cp」湯賀蘭Zendaya爆包場奢華莊園辦婚禮　僅邀親友出席

荷里活超人氣情侶檔「蜘蛛俠」Tom Holland（湯賀蘭）與Zendaya於2026年初傳出低調結婚，據悉最近兩人低調舉辦了一場私密的婚禮！有消息指出，剛結束《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）宣傳行程的兩人，已於8月4日舉辦婚禮，並在至親好友的見證下，一同慶祝邁入人生新階段。



據外媒「People」引述知情人士透露，這場私密婚禮在英國薩里郡（Surrey）的頂級奢華鄉村莊園酒店Beaverbrook Hotel舉行。為了確保隱私，兩人大手筆包下了整座莊園，僅邀請了親友出席。據悉，這家佔地高達370英畝的奢華莊園擁有56間客房，且地理位置極佳，正好鄰近Tom位於倫敦西南部的老家。

有消息指出，Tom Holland和Zendaya已於8月4日舉辦婚禮，並在至親好友的見證下，一同慶祝邁入人生新階段。（GettyImages）

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知情人士透露，婚禮風格主打自然與温馨。Tom的三個親兄弟均到場，並入住莊園內的獨立別墅。婚禮當天，伴郎團身穿黑色燕尾服，西裝領口上巧妙地插着精緻的野花做胸花。

根據報道，這個喜訊最初由知名爆料帳號Deuxmoi率先披露。雖然「People」已向雙方經紀人及酒店方求證，但截至發稿前未獲得回應。

贊達亞3月出席奧斯卡頒獎禮 無名指上被發現戴婚戒

事實上，Tom與贊達亞的婚訊早在今年初便傳得沸沸揚揚。知名造型師Law Roach（勞羅奇）於3月1日出席頒獎典禮在紅毯受訪時就曾透露：「婚禮早已辦完，你們錯過了！」隨後，贊達亞於3月15日出席奧斯卡典禮時，無名指上便被發現戴着婚戒。

到了6月，Tom接受專訪澄清網上瘋傳的AI假婚紗照時，更脫口證實親戚們沒有被假照片騙倒，「因為他們都參加了我們真正的婚禮！」此後，他還在廣播節目中甜稱讚達亞為「我老婆（My wife）」。

儘管大眾對這段戀情高度關注，贊達亞在接受採訪時曾坦言，雖然理解粉絲對他們戲裏戲外修成正果的期待，但他們更希望在聚光燈與私生活之間找到平衡：

我們只想好好保護屬於自己的東西，守護這份純粹的快樂。

而這場選在男方老家附近、低調温馨的私人婚禮，無疑是他們呵護這段珍貴感情的最好證明。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】