《蜘蛛俠4》！戲內失戀、戲外甜爆 Zendaya爆劇組好似大家庭
Marvel迷期盼多時的《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man：Brand New Day）正式登場！接續上集《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man:No Way Home）的心碎結局，彼得柏加（Peter Parker，Tom Holland飾）為拯救世界，選擇讓所有人遺忘他的存在，連摯愛MJ（Zendaya飾）也將他視如陌路，戲內這段「被遺忘的戀情」讓全球影迷感到心碎。
然而，戲外的現實發展卻大不同，辛蒂亞（Zendaya）與湯賀蘭（Tom Holland）不僅感情穩固，且連帶整個劇組亦建立起深厚情誼，甜翻全球影迷！
《蜘蛛俠4》在港上映 蜘蛛俠選擇被遺忘迎孤獨
由Marvel Studios與Sony Pictures聯手打造的MCU湯賀蘭版《蜘蛛俠》，第4部《蜘蛛俠：英雄重生》已於7月30日在香港上映。回顧上集《蜘蛛俠：不戰無歸》的結尾，男主角彼得柏加為了阻止多元宇宙崩潰，忍痛做出極大犧牲，選擇抹去世人對自己的記憶，當中包括摯愛MJ，令原本愛得難捨難離的愛侶，重遇時只視為陌生路人，這段「被遺忘的戀情」，讓全球影迷看得如同自己失戀般心痛。
戲內苦戀 戲外由銀幕情侶結成夫妻
雖然戲內MJ因為奇異博士的咒語而失去了對彼得柏加的記憶，給影迷留下滿滿遺憾，但戲外的故事卻截然相反。湯賀蘭與辛蒂亞自《蜘蛛俠：強勢回歸》開始合作至今，從「銀幕情侶」一路走來，終於成為荷里活星級夫妻。
戲外的二人自公開戀情以來便頻頻放閃，感情非常穩定，並於2024年12月傳出訂婚喜訊。今年年初，Zendaya的御用造型師Law Roach便在受訪時意外透露，兩人的婚禮「其實早就舉行了」，一度引發外界熱議。
多年合作無間 片場氛圍猶如家人
除了愛情得意，辛蒂亞與《蜘蛛俠》團隊亦建立起如家人般的情感。她在今年6月的《Spider-Man:Brand New Day》群訪時提及片場氛圍像一家人，亦感性地表示經歷了多年的拍攝與成長，感覺自己已成為其中的一份子：「片場也感覺很像一個大家庭，這不僅是因為我們從小一起長大，還因為這是Destin營造的氛圍，氣氛都很好，每個人都有歸屬感」
影迷看到湯賀蘭與辛蒂亞戲外甜蜜依舊、劇組情同家人，紛紛表示獲得慰藉。這對荷里活焦點夫妻在新篇章《蜘蛛俠：英雄重生》的銀幕上又會如何重聚？全球影迷正拭目以待！