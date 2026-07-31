《蜘蛛俠4》！戲內失戀、戲外甜爆 　Zendaya爆劇組好似大家庭

Marvel迷期盼多時的《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man：Brand New Day）正式登場！接續上集《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man:No Way Home）的心碎結局，彼得柏加（Peter Parker，Tom Holland飾）為拯救世界，選擇讓所有人遺忘他的存在，連摯愛MJ（Zendaya飾）也將他視如陌路，戲內這段「被遺忘的戀情」讓全球影迷感到心碎。



然而，戲外的現實發展卻大不同，辛蒂亞（Zendaya）與湯賀蘭（Tom Holland）不僅感情穩固，且連帶整個劇組亦建立起深厚情誼，甜翻全球影迷！



《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man:Brand New Day）已於7月30日在香港正式上線。（IG@tomholland2013）

《蜘蛛俠4》在港上映 蜘蛛俠選擇被遺忘迎孤獨

由Marvel Studios與Sony Pictures聯手打造的MCU湯賀蘭版《蜘蛛俠》，第4部《蜘蛛俠：英雄重生》已於7月30日在香港上映。回顧上集《蜘蛛俠：不戰無歸》的結尾，男主角彼得柏加為了阻止多元宇宙崩潰，忍痛做出極大犧牲，選擇抹去世人對自己的記憶，當中包括摯愛MJ，令原本愛得難捨難離的愛侶，重遇時只視為陌生路人，這段「被遺忘的戀情」，讓全球影迷看得如同自己失戀般心痛。

Zendaya（辛蒂亞）飾演的MJ，與男主角在戲中變成陌路人。（YouTube@Marvel Entertainment截圖）

在《蜘蛛俠：不戰無歸》結尾，彼得柏加為拯救地球，彼得選擇讓奇異博士施展最終遺忘咒，所有人都將忘記自己，包括MJ。（YouTube@Marvel Entertainment截圖）

在《蜘蛛俠：不戰無歸》結尾，彼得柏加為拯救地球，彼得選擇讓奇異博士施展最終遺忘咒，所有人都將忘記自己，包括MJ。（YouTube@Marvel Entertainment截圖）

施展遺忘咒後全世界都將忘記彼得，那麼MJ再次見到彼得會有那種熟悉的感覺嗎？（YouTube@Marvel Entertainment截圖）

戲內苦戀 戲外由銀幕情侶結成夫妻

雖然戲內MJ因為奇異博士的咒語而失去了對彼得柏加的記憶，給影迷留下滿滿遺憾，但戲外的故事卻截然相反。湯賀蘭與辛蒂亞自《蜘蛛俠：強勢回歸》開始合作至今，從「銀幕情侶」一路走來，終於成為荷里活星級夫妻。

在戲裡，彼得柏加與MJ再見面如同陌生人，上演愛而不得的虐戀。（YouTube@Marvel Entertainment截圖）

戲外，湯賀蘭與辛蒂亞於2016年合拍《蜘蛛俠：強勢回歸》相識，2021年7月戀情正式曝光。（IG@tomholland2013）

兩人現實生活低調甜蜜，更於2024年聖誕傳出訂婚喜訊。（IG@tomholland2013）

戲外的二人自公開戀情以來便頻頻放閃，感情非常穩定，並於2024年12月傳出訂婚喜訊。今年年初，Zendaya的御用造型師Law Roach便在受訪時意外透露，兩人的婚禮「其實早就舉行了」，一度引發外界熱議。

今年年初辛蒂亞的造型師率先向外界透露兩人已完婚，6月份湯賀蘭親自承認婚訊。粉絲直呼「好甜蜜！」。（IG@zendaya）

多年合作無間 片場氛圍猶如家人

除了愛情得意，辛蒂亞與《蜘蛛俠》團隊亦建立起如家人般的情感。她在今年6月的《Spider-Man:Brand New Day》群訪時提及片場氛圍像一家人，亦感性地表示經歷了多年的拍攝與成長，感覺自己已成為其中的一份子：「片場也感覺很像一個大家庭，這不僅是因為我們從小一起長大，還因為這是Destin營造的氛圍，氣氛都很好，每個人都有歸屬感」

辛蒂亞在《Spider-Man:Brand New Day》群訪中提及片場像一個大家庭，不僅因為大家是一起長大的好朋友。（YouTube@Fandango、YouTube@Movieclips截圖）

辛蒂亞亦提到是因為Destin营造的氛围非常好，每個人都有歸屬感好像大家庭一樣。（YouTube@Fandango、YouTube@Movieclips截圖）

《蜘蛛俠4》出演人員參與6月《Spider-Man:Brand New Day》群訪，左起：Tom Holland、Sadie Sink、Zendaya、Jacob Batalon。（YouTube@Fandango、YouTube@Movieclips截圖）

影迷看到湯賀蘭與辛蒂亞戲外甜蜜依舊、劇組情同家人，紛紛表示獲得慰藉。這對荷里活焦點夫妻在新篇章《蜘蛛俠：英雄重生》的銀幕上又會如何重聚？全球影迷正拭目以待！