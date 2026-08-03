蜘蛛俠4｜湯賀蘭、Zendaya假戲真做不是首例　盤點三代蜘蛛俠戀情

隨著漫威新作《蜘蛛俠》（Spider-Man）系列最新電影《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）在7月30日上映。回顧2021年上映的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），片中由湯賀蘭（Tom Holland）飾演的Peter Parker為拯救多重宇宙，毅然選擇讓全世界抹去對他的記憶，催淚結局讓影迷印象深刻。



而公開的《蜘蛛俠：英雄重生》預告中，Peter Parker與 MJ 以及好友尼特之間的關係出現巨大轉變，昔日親密無間的三人，如今卻形同陌路，令粉絲直呼心碎，也讓劇情走向充滿懸念。

《蜘蛛俠：英雄重生》由湯賀蘭（Tom Holland）飾演Peter Parker。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

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三代蜘蛛俠都假戲真做？

隨著劇情話題持續延燒，蜘蛛俠與 MJ 從戲裡走到戲外的現象也再度成為網路熱議焦點。第三代蜘蛛俠湯賀蘭與千蒂亞（Zendaya）不僅在銀幕上譜出戀曲，現實生活中更攜手步入婚姻，成為系列中唯一修成正果的一對，也因此被粉絲封為「最甜蜘蛛俠CP」。

回顧整個蜘蛛俠電影系列，「假戲真做」其實早有先例。

三代蜘蛛俠戀情回顧：

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第一代蜘蛛俠杜比麥奎爾（Tobey Maguire）與姬絲汀登絲（Kirsten Dunst）早在拍攝期間便傳出緋聞，澳洲媒體曾引述導演Sam Raimi的說法，證實兩人確實曾有過一段戀情，不過兩人始終未曾公開承認。

到了第二代，安德魯嘉菲（Andrew Garfield）與愛瑪史東（Emma Stone）因合作擦出愛火，並大方公開交往，一度被視為荷里活最受矚目的情侶之一。不過，這段感情最終在約4年後畫下句點，也讓不少影迷感到惋惜。

從第一代到第三代，蜘蛛俠與女演員「戲裡戲外同步戀愛」的高配對率，成為影壇少見的有趣現象。如今隨著《蜘蛛俠：英雄重生》上映，湯賀蘭與千蒂亞在劇中的情感走向也格外引人關注。不曉得大家怎麼看？歡迎留言分享。

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