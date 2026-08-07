陳志雲憶亡母雙眼通紅淚崩　自責赴英連累媽媽留一生遺憾

現年67歲的資深傳媒人陳志雲，早前遠赴英國為HOY TV拍攝節目《雲遊四海 · 皆好友》。重遊故地的他觸景生情，在節目中憶述1990年母親不幸離世的沉痛遭遇。談及與母親過往相處的點點滴滴，陳志雲難掩心中悲痛，於鏡頭前眼眶通紅、淚水打轉，流露出深藏於內心的柔情面貌。他坦言，未能趕及見母親最後一面，是他這輩子無法彌補的巨大遺憾，多年來更為此陷入深深的自責之中。

HOY TV近日由陳志雲主持的全新節目《雲遊四海 · 皆好友》。（影片截圖）

陳志雲以「裙腳仔」自居

陳志雲與母親的感情向來極為深厚，他早年在接受專訪時，便曾毫不避諱地以「裙腳仔」自居，甚至對此感到十分引以為傲。他曾憶述，當年自己考大學入學試的時候，母親不僅親自陪同他前往試場觀察環境，更在考場外耐心等候他完成考試，然後再帶他去吃頓豐盛的飯。面對外界圍觀或奇異的目光，他從不介意，反而會驕傲地反問對方：「係呀！咁你有媽媽陪你咩？」這份由小到大無微不至的呵護，展現出母子之間無可替代的情誼。

陳志雲與母親的感情向來極為深厚，曾毫不避諱地以「裙腳仔」自居，甚至對此感到十分引以為傲。（影片截圖）

港英兩地竟成永訣

這份無微不至的母愛，就算在陳志雲1990年遠赴英國工作後依然沒有改變。當時母親為了照料愛兒的生活起居，特意專程飛往英國陪同居住長達半年至九個月之久。然而，當母親返回香港後不久，他卻突然接獲父親由香港打來的越洋電話，傳來母親離世的噩耗。

當時母親為了照料陳志雲的生活起居，專程飛往英國陪同。（影片截圖）

陳志雲憶述1990年母親不幸離世的沉痛遭遇。（影片截圖）

陳志雲坦言：「我是相當自責的……媽媽已經離世了 ，我的自責是很難形容，我的眼淚不斷地流，不懂得說話。」因為當時距離自己預定回港的日子其實只剩下一星期，卻偏偏無法趕及見媽媽最後一面，突如其來的沉重打擊令陳志雲當場精神崩潰，深感絕望與痛苦。

對於母親的突然離世，陳志雲表示十分自責，並一度認為是自己的離開間接導致的。（影片截圖）

陳志雲錯過母親最後一次通話

除了沒能見上最後一面，陳志雲心中還烙下了兩大難以平復的傷痛與遺憾。他透露自己過往一直養成習慣，每星期必定會打電話回港與母親傾談，唯獨在母親過世的那一個星期，因故錯過了這次通話。他痛心地自責道：「我每個星期都會同佢通一次電話，但係嗰個星期我冇。」

陳志雲痛心地自責錯過了與母親的最後一通電話：「我每個星期都會同佢通一次電話，但係嗰個星期我冇。」（IG@Stephen Chan）

更令他痛苦萬分的是內心無盡的內疚。他在另一段接受敖嘉年訪問的影片中吐露，若非自己遠赴英國，母親或許便不會抗拒就醫：「如果我冇去英國，我繼續陪佢睇醫生，佢就唔會扭計唔入院。」這份認為自己間接連累了母親的自責感，當時一直縈繞在他的心頭。

陳志雲過去亦從不吝嗇他對亡母思念之情，憶述他與母親之間的感情之深。（IG@Stephen Chan）

為讓天上母親安心努力快樂

陳志雲明白到，深愛自己的媽媽在天上絕對不希望看到兒子下半生都活在無邊的悔恨與自責之中。他深情地表示：「（媽媽）唔會希望我生活喺自責當中。」為了讓天上的母親能夠真正安心，他決定振作並收拾心情，盡力做一個快樂的人，將這份懷念化為好好生活的動力。

陳志雲呼籲不要吝嗇對身邊重要的人表達愛意。（影片截圖）

經過漫長歲月的洗禮與自我沉澱，陳志雲最終學懂了如何與這份遺憾和解：「我很著重生命死亡教育，當你可以正面面對死亡，你知道人生是有個限期，你不知道什麼時候會離開，你要更加珍惜每一刻，每一個目前，不要吝嗇去說你愛佢，或者你告訴佢，一聲媽媽有你真是好了，沒有你，我就沒有今天了。」