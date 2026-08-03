金特務｜「敏智」徐貹旼自揭學表演僅3個月　殺青後回歸兼職打工

韓劇《金特務：本色回歸》開播後引發熱烈討論，其中飾演男神蘇志燮女兒「敏智」的新人演員徐秀敏（或譯徐貹旼），憑藉自然真摯的演技與清新外型迅速圈粉。然而，在劇集殺青後，她並沒有沉浸在爆紅的光環中，反而被目擊在章魚燒店親自下廚煎章魚燒打工，親民舉動讓不少顧客驚喜萬分。



徐秀敏近日登上網路節目訪問，透露自己拍攝結束後不想無所事事，加上平時非常喜歡吃章魚燒，便決定去打工。她笑說當初連老闆都不知情，直到煎到一半老闆才驚訝問她：「妳是不是有演《金特務》？怎麼會在這裡？」面對前來認出她的粉絲，她也熱情合照，完全沒有明星架子。

徐貹旼（IG@sumin_.0931）

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談到與男神蘇志燮的合作，徐秀敏滿是感謝。她透露兩人私下感情極佳，戲外也親切地稱呼蘇志燮為「爸爸」。她坦言在拍攝幾場重頭情感戲時，只要看到「爸爸」的劇照或眼神就會忍不住落淚，甚至為了定下心來還得先躲進休息室整理情緒。

談到與男神蘇志燮的合作，徐秀敏滿是感謝。（YouTube@원마이크）

蘇志燮在現場更不斷給予鼓勵，告訴她「不要緊張，眼裡只要看著爸爸就好」，讓僅學習表演三個月的她獲益良多。

徐秀敏打工賣章魚燒。（Instagram@sumin_.0931）

從高中被挖掘到如今一戰成名，徐秀敏坦言目前收到不少劇本邀約，但最重要的還是保持謙虛，「比起成為一名優秀的演員，先成為一個好人更重要。」踏實又貼心的態度也讓外界更加期待她未來的發展。

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