毛骨悚然的戀愛│梁世宗上集瀕死今集訂婚 網民心疼邕聖祐：輸哪？

Netflix浪漫靈異喜劇《毛骨悚然的戀愛》（오싹한 연애 / Spooky in Love）正在熱播，在剛播出的第5及第6集，令劇迷心情如坐過山車，前一刻梁世宗飾演的男主角馬剛旭才因爲救朴恩斌飾演的女主角千汝利而命懸一線、倒在加護病房險些離世；豈料剛撿回一條命，劇情便以驚人速度推進，千汝利攜馬剛旭突襲家族聚餐現場，當眾宣布兩人即將訂婚，消息震驚所有人。



男女主角突然訂婚，當然讓擁護梁世宗的觀眾感到莫名興奮，卻讓支持男二邕聖祐的網民大呼心痛。各大論壇熱播討論區也瞬間被洗版，無數觀眾為富二代角色姜珉煥抱不平，紛紛追問：「有錢又有顏值的男二到底輸在哪裏？！」



Netfiix熱播韓劇《毛骨悚然的戀愛》男女主角進展神速，剛剛幾乎要面對生離死別，轉瞬又立刻訂婚。（IG@tvn_drama）

邕聖祐飾演的財閥繼承人姜珉焕失戀，網民好心疼，大呼：「男二由我們來守護」。(IG@tvn_drama)

梁世宗逆轉勝關鍵！瀕死體驗成最強感情催化劑

《毛骨悚然的戀愛》開播初期，馬剛旭因害怕鬼魂，每次遇到靈異現象都鬧出不少笑話，但隨著劇情發展，他與擁有「陰陽眼」的千汝利頻頻經歷生死危機。

見鬼女總裁千汝利與怕鬼檢察官馬剛旭到底會擦出怎麼樣的愛火花。（IG@tvn_visual_mkt）

千汝利：我和馬檢察官訂婚了

在上周播出的第四集，結尾迎來高潮，馬剛旭為了救千汝利不惜身犯險境，卻被車撞至陷入嚴重昏迷，心跳甚至一度停止。沒料到其後馬剛旭脫離危險，劇情就迎來更大轉折，「我和馬檢察官訂婚了。」千汝利脫口而出的一句話震驚了所有人！

馬剛旭為救千汝利重傷昏迷，劇迷一度以為男主角要領便當了，結果他起死回生，更與女主角突然訂婚。（《毛骨悚然的戀愛》劇照）

編劇在最新一集拋下震撼彈，千汝利宣布與馬剛旭訂婚。（《毛骨悚然的戀愛》劇照）

千汝利宣布與馬剛旭訂婚，劇情轉折相當出人意料。但對於長年暗戀千汝利的姜珉煥而言，則是一個重大打擊。

暗戀千汝利許久的姜珉煥也訂婚消息震撼，網民為他心疼，急問：「男二怎麼辦？」。（《毛骨悚然的戀愛》劇照）

頂級顏值加財閥背景！邕聖祐演活高富帥

相比馬剛旭與千汝利的點滴相處，姜珉煥在劇中展現了令人難以忽視的強烈存在感。身為背景雄厚的財閥精英，他不僅擁有無懈可擊的顏值，更有過人的業務能力，時時為女主角伸出援手，完全是貼心暖男，邕聖祐亦被評為演活了高富帥。

千汝利會照顧年少時的姜珉煥，是唯一會主動護住他情緒的人。（《毛骨悚然的戀愛》劇照）

然而，撕下「完美高富帥」的暖男面具，姜珉煥其實是充滿獨佔欲與偏執念頭的「瘋批男二」（「瘋批」是指性格偏執、瘋狂且有魅力的男配角），他看似優雅地為千汝利分擔恐懼，暗中卻步步為營，憑藉自身條件持續拉近距離，渴望把千汝利留在自己身邊。

姜珉煥會在千汝利需要幫助時伸出援手，但同時對她的佔有慾一天比一天強烈。（IG@@fantagio_official）

隨着千汝利與馬剛旭因共歷危機、關係急速升溫，姜民煥的不安與嫉妒持續累積。邕聖祐細緻演繹出角色表裡落差，表面依然體貼包容，眼底卻悄悄浮現陰鬱執念，把這份扭曲、不願放手的危險愛意詮釋得極具張力，讓觀眾看清溫柔假面下的真實模樣。

青梅竹馬始終比不上突然而來愛情，馬剛旭飾演的正直檢察官深深吸引了女主角。(IG@tvn_drama)

對於男二失戀，不少網民在社交平台上留言抒發不滿，直斥不合理：「梁世宗上一集還躺在醫院床上，這集就直接訂終身？編劇你推進速度也太不給男二留活路了吧！」

「邕聖祐到底輸喺邊？他付出的時間和陪伴一點都不比男主少，難道就因為他沒有在加護病房躺過一圈？」

姜珉煥在訂婚風波之後會把自己的心思藏起來，看來是伺機要把汝利搶回來。（《毛骨悚然的戀愛》劇照）

馬剛旭與千汝利利用「訂婚」查案又是否能查到真相。（《毛骨悚然的戀愛》劇照）

邕聖祐從Wanna One到實力派演員的演技突破

雖然戲內角色失意，但戲外的邕聖祐卻憑角色收穫極佳口碑，也自2017年在選秀節目《PRODUCE 101 第二季》以Wanna One團體高位出道以來，便展現了極強的多棲發展潛力。邕聖祐從早期主演《十八歲的瞬間》，再到後來的各類影視作品，演技日趨成熟。根據韓國權威娛樂數據資料，邕聖祐早年在表演與舞蹈上的深厚基本功，讓他即使在面對梁世宗這種同場飆戲的實力派演員時，依然能展現出極強的角色氣場與情感渲染力。

邕聖祐由Wanna One出道以來，展現了極強的多棲發展潛力，圈粉無數。（YouTube@Mnet K-POP截圖）

邕聖祐出道後經歷表演的沉澱後，早期與金起香主演《十八歲的瞬間》圈粉無數。（YouTube@JTBC Drama截圖）

目前《毛骨悚然的戀愛》下周劇情將進入後半段，梁世宗與朴恩斌的訂婚是否會順利走向婚姻殿堂？邕聖祐飾演的姜珉煥又將迎來怎樣的感情歸宿？編劇又將展開怎麼樣的腦洞？觀眾正密切關注接下來的劇集走向。