「佳視之友」相識半世紀激罕重聚　高雄銀髮搶鏡米雪仙氣凍齡

繼「A記同學會」定期聚會展現深厚情誼後，資深藝人文雪兒日前在社交平台曬出一組與「佳視之友」茶敘的合照，吸引大批港劇迷圍觀。這群相識近半個世紀的舊同事再度同框，不僅勾起無數觀眾的集體回憶，更見證了歷久彌新的珍貴友誼。

佳視舊同事相識半世紀難得茶敘。（IG@candymancandy）

當年佳視資源有限，大家都是摸著石頭過河開創武俠劇。（IG@candymancandy）

撐起香港視壇半邊天的實力。（IG@candymancandy）

聚首一堂全是「老戲骨」

相片中出現的陣容堪稱香港電視黃金時代的「全明星班底」，包括米雪、文雪兒、白彪、劉江、高雄、羅樂林、麥當傑以及劉緯民等名導與資深演員。眾人皆面帶笑容、神采飛揚，狀態極佳。文雪兒感性留言：「相識半個世紀，一班舊同事茶敘，非常難得，更難得高雄哥在香港，羅樂林又剛拍完《愛·回家》，有空可以同大家見面」。

值得一提的是，近年定居加拿大的資深演員高雄難得返港出席聚會，其標誌性的滿頭銀髮與白鬍鬚相映成趣，讓眼尖的網民笑稱：「高雄哥如果依家再拍《倚天屠龍記》，搵返佢做白眉鷹王簡直唔使化妝！」

初代郭靖楊過重聚掀集體回憶。（IG@candymancandy）

高雄加拿大返港驚喜現身。（IG@candymancandy）

入戲網民搞笑催「隔開大龍生同雷公」

佳視雖然營運時間短暫，卻開創了香港電視史上的武俠劇先河。1976年佳視首播的《射鵰英雄傳》與《神鵰俠侶》，曾創下極高收視紀錄，亦奠定了在場多位藝人的巨星地位。白彪與米雪當年憑佳視版《射鵰英雄傳》一砲而紅，成為電視史上第一代「郭靖與黃蓉」。羅樂林則在佳視版《神鵰俠侶》中飾演全港首位電視版「楊過」（當時文雪兒飾演郭芙），成為無數觀眾心中的經典。米雪與文雪兒更被網民讚「靚足50+年」

除了經典武俠回憶，不少追看無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》的網民看到合照後，紛紛打趣留言：「大龍生（羅樂林 飾）同雷公（白彪 飾）中間要有人隔開，驚佢哋打交！」把劇中的宿敵恩怨延伸到現實，令人會心微笑。

羅樂林白彪佳視茶敘世紀同框。（IG@candymancandy）

羅樂林白彪佳視茶敘世紀同框。（IG@candymancandy）

「七月佳視」跨越50年的戰友情誼

聚會貼文亦意外炸出不少資深電視迷，有人更精確扣中佳視當年轟動一時的宣傳口號「七月佳視」。雖然佳視已停播多年，但當年這群戰友在有限資源下打拼出的革命情感，經歷了半個世紀的洗禮依然堅固。從佳視到日後的亞視與無綫，這班國寶級演員見證並親身參與了香港電視產業的崛起與輝煌。如今大家能在忙碌的生活與拍戲日程中抽空茶敘，這份歷久常新的「佳視情懷」，無疑是香港影視圈最美麗的一道風景。