71歲林建明割愛放售保時捷連KM特殊車牌　積極斷捨離曾想賣金

現年71歲的「大姐明」林建明近年看透人生，積極實踐「斷捨離」極簡生活。繼早前因金價狂飆而考慮熔掉珍藏金牌後，近日她再度割愛，在社交平台宣布放售心愛的綠色保時捷（Porsche）座駕，引起不少網民關注。



林建明再度割愛。（林建明Facebook）

放售愛車加「KM 3333」特殊車牌

林建明日前在Facebook分享寫上「10年後」的近照，當中包括昔日演出的電視畫面截圖、美食照，以及一部亮綠色保時捷跑車。該車掛上以其英文名字縮寫為首的「KM 3333」特別車牌。林建明在照片下留言：「有人對這車有興趣嗎？待售！」

林建明割愛放售愛車。（Facebook@林建明）

帖文曝光後，隨即有好友留言問她：「你不愛青蛙了嗎？」林建明則親自回覆道出放售原因：「還是愛的！因要實行斷捨離，唯有割愛啦！」亦有網民火速表示「朋友有興趣」，並立即私訊她洽購，反應相當熱烈。

（Facebook/@林建明）

曾糾結熔掉《今日睇真D》紀念金牌

其實林建明的「斷捨離」行動早有前科。早前金價狂飆時，她就曾翻出珍藏30年的《今日睇真D》金牌考慮熔掉，當時面對這份紀念品更坦言「好糾結，去定留」，呈現出清理舊物與保留回憶之間的內心掙扎。如今她進一步放售充滿紀念價值的愛車，足見其落實極簡生活的堅定決心。

林建明心思思想熔咗《今日睇真D》金牌。（facebook@林建明）