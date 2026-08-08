江嘉敏豐滿現身遭問「係邊個」　親回求刪相卻慘被翻搲生果舊帳

現年31歲的前TVB小花江嘉敏，近年曝光率雖稍有減少，但仍積極出席活動並為HOY TV拍攝節目。日前她獲安排參演HOY全新處境喜劇《你的保安 李寶安》，順利重拾演員身分。日前她出席宣傳活動時，身穿貼身藍色上衣配白色裙子現身，豐滿身材成為全場關注的焦點。

前TVB小花江嘉敏（Kaman）去年毅然宣布離開效力多年的無綫電視，結束賓主關係回復自由身。（IG@kaman_kong）

江嘉敏為HOY全新處境喜劇《你的保安 李寶安》宣傳。（IG@kaman_kong）

江嘉敏親回「求刪相」：影正面冇側面咁大隻

然而，有網民於Threads上載該活動的現場影片，並發文詢問：「有冇人知係邊個？」似乎一時間未能認出她，隨即引發大批網民熱議。

江嘉敏出席活動時被網民認不出來。（Threads）

有網民一時間認不出江嘉敏，發文詢問：「有冇人知係邊個？」（Threads）

面對網民在Threads上表示認不出自己，江嘉敏本人隨即留意到相關帖文，並親自到留言區以極具情商及幽默感的方式回覆，巧妙地將焦點轉移到拍攝角度問題：「影到我Please del 😆下次可唔可以影返正面😂正面冇側面咁大隻，都呃到人，而家係嚇到人。」

江嘉敏本人親自回應留言「求刪相」：「影到我Please del ！」（Threads）

她以自嘲的角度指側面拍攝讓自己看起來顯得特別大隻，巧妙地將討論焦點引導至拍攝的角度問題，以自嘲的幽默方式化解現場被拍得顯得魁梧的尷尬。

不少網民討論江嘉敏的身形變肥咗。（Threads）

「搲生果」黑歷史再被翻出

雖然江嘉敏展現出親和力回應網民，但隨著帖文熱度上升，不少網民亦順勢翻出她過往的「黑歷史」。

江嘉敏曾被fans力數鍾意攞着數。（IG@kaman_kong）

大量留言提及她在2021年爆出的「搲生果」爭議事件，當時有傳媒接獲爆料，指她曾主動聯絡某生果店，提出「你哋有冇興趣我哋長期合作吖！你哋每星期都送啲水果過嚟，我可以post多啲IG、story」，意圖以社媒宣傳換取長期免費水果贊助。據悉該生果店最終以「理念不同」為由拒絕合作。

2021年江嘉敏被爆向生果店搵著數，結果遭對方落閘。（IG@kaman_kong）

在今次Threads的討論區中，不少網民留言揶揄「鍾意免費氣球、要免費生果同叫人買貴手信嘅江嘉敏」、「R人生果店送免費生果個女人？」