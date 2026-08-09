謝賢離世｜陳秋霞曬舊照悼念　揭私下豪爽隨手小費就是普通人月薪

昔日以電影《秋霞》一舉奪得金馬影后的女星陳秋霞，1981年與馬來西亞富商鍾廷森結婚後便淡出演藝圈，直到2006年才重新復出。8月6日她突在社群平台發文悼念剛離世的香港巨星「四哥」謝賢，感嘆「身邊的朋友走了一個又一個」，並曬出當年與謝賢等珍貴合照，揭開他私下既低調又豪爽過往。



不用愁眉苦臉，輕描淡寫也是一種悼念方式。

陳秋霞在文中娓娓道來與謝賢的交情。她表示，自己出道時謝賢早已是紅透半邊天的影壇大哥，兩人入行年代有段距離，加上她出道不久就專注在台灣拍戲，遺憾始終未能同台合作。沒想到，這段緣分後來竟是由丈夫「William」鍾廷森牽起。當時正值兩人熱戀期，透過老公的介紹，她才終於見到這位過去只能在大銀幕上遙望的超級巨星。

陳秋霞曾憑《秋霞》一舉奪得第14屆金馬獎「最佳女主角」，更與片中男主角鍾鎮濤假戲真做譜出戀曲。（Facebook@Chelsia Chan 陳秋霞）

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陳秋霞回憶，當年謝賢每次到馬來西亞登台演出，老公都會盡地主之誼熱情招待。她提到，過去曾看過一些不算頂流的歌手聘用近十位助理前呼後擁充場面，反觀真正叱咤風雲的超級巨星如許冠傑、譚詠麟以及四哥謝賢，私下都非常低調。不過，當年鍾廷森看到主辦單位為謝賢安排的座駕不夠體面，堅持派自家的專屬司機與名車每天接送，展現十足誠意。

金馬影后陳秋霞於8月6日突然在社群平台發文悼念剛離世的香港巨星「四哥」謝賢，感嘆「身邊的朋友走了一個又一個」，並曬出當年與謝賢等珍貴合照，揭開他私下既低調又豪爽過往。（Facebook@Chelsia Chan 陳秋霞）

1980年港劇《千王之王》播出後，「羅四海」一角風靡全球華人，謝賢在吉隆坡出巡時盛況空前。「我們不止派司機載他，還要出動保鏢來確保他的安全。」陳秋霞笑說，這場出巡最受惠的莫過於她的印籍司機Maniam，因為謝賢隨手就給了他兩百令吉（馬幣，現約383港元）的小費。在幾十年前，這幾乎等於普通人一個月的薪水！司機事後興奮地向所有人炫燿，也讓大家見識到四哥的大方與瀟灑。透過這一段段溫馨又逗趣的回憶，陳秋霞展現了她對老友的深切思念，也讓影迷再次看見那位永遠瀟灑自如的「四哥」傳奇。

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