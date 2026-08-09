周家蔚拜師米芝蓮名廚陳國強門下　跪地斟茶拜師溫馨畫面首度曝光

現年42歲的周家蔚（Janet），身為「洪家班」掌門人洪金寶的新抱，近年除了專心相夫教子之外，更積極進軍飲食界及餐飲品牌經營，絕對是「出得廳堂、入得廚房」的代表！雖然從小在外國長大、屬半個「鬼妹仔」，但她對中菜烹飪卻懷有極大熱情。近日她更正式跨界廚藝圈，重磅拜入米芝蓮星級名廚陳國強門下！



重磅拜入米芝蓮星級名廚陳國強門下。（IG@janetchowkawai）

正式加入星級「陳家班」第10門徒

周家蔚在社交媒體分享拜師儀式的照片，畫面中見她恭敬地單膝跪地向師傅陳國強恭敬斟茶，盡顯尊師重道的謙遜態度。她透露6月16日正式加入陳家班：「多謝師傅收我為徒弟，在12門徒裏我排第10。一向愛烹飪的我，正式踏入廚藝界了，非常榮幸，開心，抱住一個多學習的心態一路向前。」帖文一出，高鈞賢、楊秀惠等圈中好友紛紛洗版狂賀，力撐她在廚藝界開大招！

恭敬斟茶。（IG@janetchowkawai）

獲老爺洪金寶認可手藝

其實周家蔚早前出席ViuTV節目《人妻私房料理》拍攝時，曾謙稱自己的廚藝早已獲得老爺洪金寶認同，家族成員亦經常聚腳品嚐她的手藝。今次正式拜師學藝，周家蔚希望將興趣升華至專業名廚水平。從賢妻良母、餐飲品牌主理人，到如今再增添星級名廚弟子頭銜，絕對是名副其實的「多功能新抱」！

正式加入星級「陳家班」第10門徒。（小紅書@周家蔚）