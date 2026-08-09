任葆琳近況罕曝光低調現身楊明婚禮　昔日港姐息影從商轉戰政界

楊明與莊思明（Lisa）於8月2日在馬來西亞吉隆坡舉行盛大婚禮，吸引大批圈中好友遠赴當地道賀。在眾多星級賓客中，淡出幕前多年的1997年港姐五強、有「哈佛小甜甜」之稱的任葆琳（Pauline）亦低調現身。



任葆琳（Pauline）低調現身楊明莊思明婚禮。（IG@gigi_fifi_fu）

任葆琳低調現身楊明莊思明婚禮

任葆琳近年極少公開亮相，個人社交帳號也久未更新。不過在其好友傅明憲（Gigi）於社交平台發布的婚宴相片與影片當中，久未露面的任葆琳亦罕有現身。

任葆琳（Pauline）低調現身楊明莊思明婚禮。（IG@gigi_fifi_fu）

照片中所見，任葆琳當晚身穿一襲黑白連身裙，氣質依舊，與新郎楊明、新娘莊思明及傅明憲等人在背板前溫馨合照。在現場的360度環迴拍攝影片中，任葆琳更與傅明憲等一眾好友對着鏡頭，默契十足地擺出托腮等可愛姿勢，玩得相當投入盡興。據悉，任葆琳此前亦出席了莊思明雙胞胎姐姐莊思華的訂婚派對，可見她與莊氏姐妹私交甚篤。

任葆琳亦出席了莊思明孖生姊姊莊思華的訂婚派對。（IG@paulineyam）

任葆琳畢業於哈佛大學成港姐奪冠熱門

任葆琳因畢業於美國哈佛大學計算機科學系，在1997年參選香港小姐競選時被冠以「哈佛小甜甜」的稱號。同時，因其高學歷與甜美外型成為當年的奪冠大熱門，最終大熱倒灶，止步五強。同屆冠亞季軍為翁嘉穗、李明慧及佘詩曼。2007年起任葆琳毅然淡出娛樂圈，並開始經營生意。

任葆琳畢業於哈佛大學成港姐奪冠熱門。（網上圖片）

任葆琳息影從商轉戰政界

2015年她更「跨界」參政，以獨立候選人身份出選南區區議會香港仔選區並成功當選，成為香港首位選美出身的區議員，任期至2019年底。告別政界與演藝圈後，任葆琳生活極為低調，鮮少在公眾視野亮相。這次因好姊妹喜事難得露面，不論是皮膚還是精神狀態皆維持得相當出色，引不少昔日影迷與網民大讚「風采不減當年」。