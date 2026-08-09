林志玲台灣父親節罕曬兒子合照　「墨鏡遮眼」難擋神顏　網民狂讚

撰文：聯合新聞網
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8月9日是台灣一年一度的父親節，許多藝人紛紛在社群平台上曬照歡慶。女神林志玲也在Facebook發文分享溫馨日常，曬出帶兒子去農場玩樂的近照，小寶貝更親手製作了可愛的「Pizza蛋糕」送給爸爸，兒子的超高顏值也掀起熱議。

林志玲在Facebook曬出照片並感性寫下：

和兒子去農場今天，他親手做了一個Pizza蛋糕送給爸爸，Pizza上有一個可愛的笑臉，也裝滿了孩子最純粹的心意。
林志玲（Instagram@chiling.lin）

林志玲台灣父親節曬帥兒照　墨鏡特效遮不住完美基因：

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照片中，雖然林志玲在兒子的眼部用墨鏡圖案特效遮住，但眼部以下的面容卻一覽無遺，即使被墨鏡特效遮住了眼睛，也擋不住帥氣的顏值，完全神複製父母的完美基因。

看著孩子的懂事與貼心，林志玲也體悟道：

原來，一個笑容、一份陪伴，就是最幸福的禮物。父親節快樂。
女神林志玲也在Facebook發文分享溫馨日常，曬出帶兒子去農場玩樂的近照。（Facebook@林志玲Chiling Lin）

字裏行間滿是對家庭的甜蜜與滿足。貼文一出，吸引大批網友留言獻上祝福，紛紛直呼：

「太有愛了」
「幸福的一家人，父親節快樂」
「就算遮住，也能感覺兒子很帥」

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