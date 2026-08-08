59歲王合喜近況曝光肌肉結實狀態極佳　曾為港隊代表轉行水上教練

鄭希怡（Yumiko）近日在社交平台分享前往赤柱玩獨木舟及直立板（SUP）的動態，網民在短片中驚喜發現久未公開露面的前TVB男星王合喜的身影。現年59歲的王合喜現職水上活動教練，身形依然保持古銅色肌膚與結實肌肉。雖然歲月在他臉上留下了幾分成熟男士的滄桑感，但整體精神狀態極佳，帥氣程度絲毫不遜於當年幕前演出的全盛時期。

鄭希怡出遊曝光59歲王合喜近況。（IG@yumiko.chengy）

赴荷蘭苦練錯失見病危父 轉戰影壇提名金像獎

王合喜的人生經歷極具戲劇性，他在進入娛樂圈前，曾是香港奧運滑浪風帆代表隊的正式成員。為備戰1990年亞運會，他當年曾花盡個人積蓄遠赴荷蘭進行特訓，期間即使面對器材損壞的逆境，依然咬緊牙關堅持完成長達三個月的訓練。然而唯一的遺憾，是他在海外受訓期間未能及時趕回香港，送別離世的父親。在擔任運動員期間，他已兼職模特兒幫補生計。直到1996年奧運結束後，他深感運動員生涯有限，適逢獲邀與金城武合演經典電影《神偷諜影》，更一舉獲得第17屆香港電影金像獎「最佳新演員」提名，從此正式淡出體壇轉戰娛樂圈。

其後，他接拍過《百分百感覺2003》等電影，並於2005年加盟TVB。除了經常作為常客參與《獎門人》遊戲節目外，在效力無綫的4年間，亦參演了《窈窕熟女》、《鳳凰四重奏》及《最美麗的第七天》等6部劇集，直到2009年正式離巢。

王合喜曾短暫加入TVB，之後間中仍有拍劇。（微博圖片）

王合喜遇好劇本依然重返幕前

王合喜自10歲隨家人搬入赤柱後便與大海結下不解之緣，水上運動更讓他從昔日內向的性格變得好動，深知滑浪風帆才是自己的「根」。憑著對海洋的這份熱誠，他於2007年在赤柱創辦水上活動拓展中心，提供滑浪風帆、獨木舟及滑水等專業訓練。他不單是老闆，更親自下場兼任教練，大小事務一腳踢。雖然現時重心放在水上運動事業，但王合喜曾坦言若遇到好劇本和具挑戰性的角色，間中仍會客串影視作品重返幕前。近年他亦曾參與《反黑》、《黑白潛行》及《總是有愛在隔離》等多部影視作品演出。

《衝鋒隊2019》由方力申、林夏薇以及王合喜主演。（林夏薇微博圖片）

曾捲涉毒風波遭法官嚴厲警示

在專注事業之外，王合喜亦曾因捲入涉毒風波，令其婚姻及家庭狀況被公開。據了解，他早已結婚並育有一對子女，且子女如今均已成年。2021年9月，他在赤柱被警員截查時，在其隨身腰包內被搜出藏有0.39克大麻草及含四氫大麻酚（THC）的吸食工具煙斗。其後他在東區裁判法院承認管有危險藥物及管有擬用作吸食危險藥物的管筒兩項罪名。裁判官考慮到他屬初犯，最終判處罰款4,000港元，並在庭上嚴肅要求已為人父的他深刻反思：「若果仔女食大麻咁會點呢？」嚴正提醒他若然重犯將有機會被判入戒毒所。