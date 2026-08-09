前港姐向海嵐教零消費遊港惹負評　疑急變臉狂推平買名牌救形象？

前港姐冠軍向海嵐（Anne）近日因一條「港姐挑戰0元在香港玩一天」短片捲入輿論風波！片中她教旅客零消費遊港，甚至拍片教人向食肆借免費熱水沖自攜咖啡等「0元食飯」妙法，即時惹來網民猛烈抨擊，狠批她身為公眾人物未有帶頭刺激消費，反而教人「攞着數」，打擊本地經濟。雖然向海嵐事後急急澄清標題純屬噱頭，內容實為推介免費景點，但似乎仍未能平息眾怒。

教零消費遊港鬧風波。（小紅書@向海嵐）

疑急出招狂推名牌藥妝「補鑊」

為挽救公眾形象，向海嵐日前疑急急出招推出全新影片「補鑊」，轉為大力推廣香港購物性價比極高。在新片中她針對內地旅客需求，首推香港老字號藥品，指價格比內地便宜一大截，屬必買手信；隨後又推薦旅客到大型連鎖店狂掃美妝護膚品，大讚不時有低至七、八折優惠，吸引力十足。

首推香港老字號藥品。（小紅書@向海嵐）

推薦旅客到大型連鎖店狂掃美妝護膚品。（小紅書@向海嵐）

前後態度反差太大再被質疑

除了藥妝，向海嵐更重點教路如何在香港以實惠價入手名牌手袋。她指在港買名牌不僅更划算，更有機會買到內地斷貨熱款。她特別推介前往銅鑼灣恒隆中心等老牌奢侈品集中地，形容許多貨品甚至是專門店的「半價」！影片尾聲她亦不忘推介避風塘炒蟹等地道美食。然而前後態度反差極大，即時被網民質疑「補鑊」味道甚濃，懷疑她想藉此急急洗底，形象前後判若兩人。

教路以實惠價入手名牌手袋。（小紅書@向海嵐）