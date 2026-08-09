《哈利波特》榮恩女友轉戰OnlyFans　「不露點」年收入超演員生涯

曾在《哈利波特》系列電影中飾演「榮恩女友」文妲布朗（Lavender Brown）的39歲英國女演員傑西凱芙（Jessie Cave），近日接受《泰晤士報》專訪時透露，自己加入成人訂閱平台OnlyFans後獲得了豐厚的收入，甚至在短短一天內就賺進1.5萬英鎊（約15.8萬港元），輕輕鬆鬆就超過了整個演藝生涯的總收入。



養不起4幼子！ 女星崩潰：無法去超市打工

凱芙坦言，在加入該平台前，自己的演藝事業陷入絕境，試鏡機會寥寥無幾，而她與長期伴侶阿爾菲布朗（Alfie Brown）育有四個孩子，家庭經濟壓力讓她瀕臨崩潰。

《哈利波特：混血王子的背叛》中的榮恩和文妲。（《哈利波特》劇照）

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「我不能去超市打工，因為我賺的錢根本負擔不起托兒費，而且我也不想在超市上班時，還一直被路人朝我喊《哈利波特》的咒語，」凱芙無奈表示，自己也無法負擔重新考取學位的學費，當時心想演藝生涯已經完蛋，且全家徹底陷入斷糧危機。

起初，凱芙只是希望透過OnlyFans賺個5000英鎊（約5萬港元）度過幾個月的難關，沒想到一做就是一年半，這位昔日銀幕上的「榮恩女友」感嘆這份收入救了全家一命。

主打小眾市場 裝扮成經典角色「堅持衣著完整」

雖然每月僅向訂閱者收取6美元（約47港元）的基礎訂閱費，但凱芙透露，大部分的利潤其實來自平台上的「付費私訊」。為了滿足粉絲需求，她有時會重新扮成《哈利波特》中瘋狂追逐榮恩的「文妲·布朗」，但最主要的收入來源，則是針對小眾「戀髮癖（Hair Fetish）」市場合作拍攝內容。

「我的原則是頭髮才是主角，」凱芙展示了自己長至下體的頭髮並笑稱：「越怪異越好。」她強調自己在鏡頭前始終保持「衣著完整」，純粹分享頭髮質地與相關癖好內容。對於這樣的轉變，她表示自己一直都很古怪，且在生完四個孩子後長期感到被忽視，如今這種小眾關注反而讓她重新找回了吸引力與自信。

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