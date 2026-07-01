《哈利波特》葛林戴華德Michael Byrne辭世　曾演活多位經典反派

曾在《哈利波特－死神的聖物1》（Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1）、《奪寶奇兵之聖戰奇兵》（Indiana Jones and the Last Crusade）等多部經典電影留下身影的英國資深演員麥可伯恩（Michael Byrne），驚傳已於6月20日辭世，享壽82歲。



家屬證實死訊，但未說明死因。

《哈利波特－死神的聖物1》饰演老年葛林戴華德的Michael Byrne辭世，享壽82歲。（《Lightfields》剧照）

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根據《衛報》報導，麥可伯恩（Michael Byrne）出生於1943年的倫敦，自1960年代踏入演藝圈，縱橫影壇超過半世紀。雖然多半飾演配角，卻憑藉鮮明的演技與強烈存在感，在眾多電影中留下深刻印象，成為觀眾熟悉的實力派演員。

他的演出橫跨電影、電視與舞台劇，參與過不少知名作品，包括《天魔》、《納瓦隆大炮》、《新鐵金剛之明日帝國》（Tomorrow Never Dies）及《誰在說謊》等片。

其中，他在1989年《奪寶奇兵之聖戰奇兵》中飾演納粹軍官沃格爾，冷酷形象令影迷印象深刻；2010年上映的《哈利波特－死神的聖物1》，則飾演年老的黑巫師葛林戴華德（Gellert Grindelwald），再度獲得全球觀眾關注。此外，他也曾在1995年電影《驚世未了緣》中展現精湛演技。

除了電影作品外，麥可伯恩也是資深劇場演員。1960年代加入由傳奇演員勞倫斯奧立佛領導的國家劇院劇團，之後陸續演出《櫻桃園》、《海鷗》、《羅密歐與茱麗葉》及《推銷員之死》等多部經典劇作，在舞台劇領域同樣累積深厚資歷。

麥可伯恩一生投入表演事業，橫跨舞台、電視與電影，塑造無數令人難忘的角色。隨著家屬證實他離世，不少影迷也紛紛透過社群平台表達追思，緬懷這位陪伴觀眾數十年的英國資深演員。

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