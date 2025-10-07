「妙麗」愛瑪屈臣再談息影真相　揭當年拍戲一件事「被摧毁靈魂」

《哈利波特》（Harry Potter）系列中飾演「妙麗」而走紅的女星愛瑪屈臣（Emma Watson），近年選擇暫別大銀幕。



據悉她自2019年演出《小婦人》（Little Women）後，便鮮少接拍新作，轉而專注於學業，先在牛津大學攻讀創意寫作碩士，近期更計畫繼續攻讀博士學位。她坦言雖然很想念演戲，但對隨之而來的繁重宣傳工作卻心生抗拒，直言那幾乎是在「摧毀靈魂」。

愛瑪屈臣（Emma Watson）接受《Hollywood Authentic》專訪宣傳海報（Hollywood Authentic）

愛瑪華森坦言「宣傳摧毀靈魂」

愛瑪最近接受《Hollywood Authentic》專訪，直言自己從沒有真正放下表演熱情，只是比起演出本身，荷里活更重視的往往是行銷與曝光，讓她長期陷入不斷工作的循環，甚至害怕空檔與停下腳步。她認為離開熟悉的軌道，比追逐確定目標還要困難：

不知道下一步要做什麼，比起明確方向更讓人不安。

即便如此，她仍希望與電影圈保持連結，例如前陣子現身康城影展觀賞達頓兄弟（Dardenne brothers）的新片，單純作為影迷欣賞作品，也讓她感到特別珍惜。

愛瑪屈臣（Emma Watson）（Instagram@emmawatson）

談到未來，愛瑪表示不排斥走向幕後，但當下更重視家庭與朋友的陪伴。她回顧過去長時間陷入拼命工作的狀態，導致生活完全失衡，如今選擇重建基礎、調整節奏，讓生活有更多可能與空間。

她強調，拍戲時那種「開機後全然沉浸、忘卻一切」的感覺宛如冥想，依然讓她無比懷念，但在重新找回生活重心之前，會先享受當下單純且穩定的日子。

