歌手TELLER自揭滿意身型預告想出寫真　爆好友范卓賢作歌小習慣

本地數碼音樂平台MOOV邁入20周年，宣佈自2026年6月起於ELEMENTS圓方舉行多場《MOOV 20 Music Station》現場音樂企劃，第四場邀請歌手TELLER擔任嘉賓，更會即場獻唱《 I’m telling you》、《溺愛》、《仙女座事故》，頓時令圓方人氣爆燈，為 MOOV 20周年熱烈慶祝。

第四場邀請歌手TELLER擔任嘉賓。（公關提供）

反擊爆范卓賢癖好

每次《MOOV 20 Music Station》吸引數百樂迷圍觀，期待歌手到場分享音樂世界。上集嘉賓Jacky Fan范卓賢向「好兄弟」TELLER提問『Nice』以外的口頭禪」，所以節目開始時，TELLER亦自揭口頭禪的習慣：「我其實除了 "Nice" 之外呢，我發覺每次出Show都會講 "What's up, make some noise!" ，我返去會話吓Jacky Fan唔好亂爆嘢，其實佢都有啲小習慣，會冇啦啦坐低喺度作歌，呢個係好嘅小習慣。」

大方自揭口頭禪。（公關提供）

隔空出難題給下集嘉賓梁釗峰

活動中，TELLER為樂迷獻唱《 I’m telling you》、《溺愛》、《仙女座事故》，頓時令圓方人氣爆燈！TELLER亦沒錯過機會，向下集嘉賓梁釗峰提出「難題」：「當年《造星》係我地第一次見面，當年佢讚我最有星味，我想考吓佢記唔記得同我講過呢句說話。」

合照。（公關提供）

坦言啟蒙於Eason廣東金曲

呢日活動吸引數百樂迷現身非常熱鬧，TELLER亦情深剖白內心世界，仲解構身上紋身的意義，TELLER亦講年幼時經常聽廣東歌：「我第一個聽嘅廣東歌係陳奕迅嘅《十面埋伏》、 《單車》，家人買咗電腦比我上網聽，聽到好多Remix歌啟發我嘅創作靈感。」講到最近大晒肌肉照，Teller表示想出相集，最滿意現時身型，認為操得最Fit。

現場歌迷很熱情。（公關提供）

大會宣佈歌手梁釗峰將於8月23日現身ELEMENTS 圓方《MOOV 20 Music Station》舞台，分享他的音樂故事。