披荊斬棘｜劉畊宏重拾歌手身份　周杰倫連線建議：別唱歌多秀肌肉

撰文：聯合新聞網
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已移居到上海的台灣藝人劉畊宏，正式宣布參加《披荊斬棘2026》，8月9日節目組先釋出前導片，所有參加節目的男星們，可以各自找一名朋友視訊，在正式比賽前給予建議或加油打氣，而劉畊宏就選擇了天王好友周杰倫，而周董提出的建議則讓劉畊宏哭笑不得。

周杰倫提供給劉畊宏的第一個建議就是「好好當個心靈導師」，不要把輸贏看太重，對於要挑戰現場演唱，他笑稱讓劉畊宏不要唱，就專心跳舞，劉畊宏忍不住直呼「我只能少唱，不能不唱」。

劉畊宏（微博＠劉畊宏willliu）

劉畊宏登「披荊斬棘2026」求指點　竟被周杰倫勸「露肌肉就好」：

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周杰倫還建議劉畊宏要做最有把握的事，就是把肌肉露出來，「最不會出錯的就是你的肌肉」，然後好好跳舞，但劉畊宏表示「這不是健美比賽」，舞蹈一定會好好跳。由於節目有淘汰規則，所以周杰倫又再次笑稱，自己演唱會快到了，如果被淘汰了就可以回來他演唱會。最後周杰倫還是為好友加油打氣，建議他可以把自己私下自然的一面表現出來。

另外劉畊宏提到初舞台會演唱自己寫的歌《彩虹天堂》，這首歌是2005年他的首張個人專輯《彩虹天堂》中的主打歌，劉畊宏認為可能有很多人不知道這首歌是他創作演唱的，想要讓大家知道他也曾是一名創作歌手，不然現在大家都以為他是專門跳操的劉教練。

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