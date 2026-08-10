張柏芝凌晨細心照顧病兒兼煮宵夜　溫柔母愛圈粉無數獲封育兒典範

近日陳凱琳（Grace）帶三名兒子到戲院觀影時，因小朋友喧嘩及踢座位等行為捲入「淋Cream」風波，使公眾場合的家教問題瞬間成為網絡熱話。近日同為「三子之母」的張柏芝（Cecilia）於社交平台更新限時動態，分享深夜照顧兒子的日常，其無微不至照顧孩子的舉動再度圈粉無數，讓網民直呼佩服，並大讚其親力親為的育兒方式堪稱「星級媽媽典範」。

張柏芝於社交平台更新限時動態分享深夜照顧兒子的日常。（綠洲＠张柏芝）

張柏芝凌晨3點半起床細心照顧孩子

張柏芝向來以家庭為重，獨力照顧謝振軒（Lucas）、謝振南（Quintus）及張禮承（Marcus）三名兒子。日前她在凌晨上載短片，片中她戴著口罩、略顯疲憊，坦言當晚凌晨1點多醒來後便難以入睡。

張柏芝凌晨3點半起床細心照顧孩子。（IG＠cecilia_pakchi_cheung）

不料凌晨3點半，大仔Lucas突然進房表示肚餓，她二話不說立刻起床走進廚房為兒子準備宵夜。此外，小兒子Marcus當晚正值感冒發燒，迷糊間以為要出門參加比賽，問道：「媽咪，你可唔可以車我？」張柏芝溫柔笑回：「得，但唔係而家。」隨後更細心為兒子餵藥，盡顯耐心。

張柏芝凌晨3點半起床細心照顧孩子。（IG＠cecilia_pakchi_cheung）

網民讚爆張柏芝「身教勝於言教」

這段真情流露的影片隨即引起熱烈討論，不少網民對比近日的育兒風波，紛紛感嘆：「媽媽真的是24小時無休的工作，柏芝有工作之餘還把家庭打理得妥妥當當。」、「這就是最好的身教，看到媽媽這樣無條件付出，兒子長大很難唔孝順！」面對帶三個男童出街的難題，張柏芝用長時間的陪伴與細心觀察，換來三個兒子的乖巧與懂事，無疑為廣大星級爸媽示範了極具參考價值的育兒之道。