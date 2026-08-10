劉德華獲浸會大學頒榮譽文學博士　攜許鞍華與700師生真情對話

香港浸會大學（浸大）在今日（10日）舉行的榮譽博士學位頒授典禮，頒發榮譽文學博士學位予劉德華博士，以表揚他的傑出專業成就及對社會的卓越貢獻。



頒發榮譽文學博士學位予劉德華博士。（公關提供）

白手起家寫下傳奇

劉博士是為人熟知的娛樂巨星。他的故事也是一段白手起家的傳奇——一名土生土長的香港小子，憑藉努力闖出一片天，印證了這座城市能夠為有志有能之士提供無限機遇。劉博士的演藝生涯始於1981年考入電視台的藝員訓練班，年僅20歲即首度領銜主演電視劇，一炮而紅。

大合照。（公關提供）

共獲得近500項音樂獎項

他的歌唱事業同樣於80年代初騰飛，至今已發行超過100張粵語和國語專輯，總銷量逾4,800萬張。他更於2000年創下「獲得最多獎項的粵語流行男歌手」的健力士世界紀錄，至今共獲得近500項音樂獎項。他的歌聲不僅傳遍中國內地，更響徹全球華人世界。

劉德華歌聲不僅傳遍中國內地，更響徹全球華人世界。（公關提供）

演出的電影超過160部

電影方面，劉博士演出的電影超過160部，展現出廣寬的戲路與卓越的才華。他曾三度獲得香港電影金像獎最佳男主角，兩度榮膺金馬獎最佳男主角。他在1991年成立製作公司，以獨特的香港視角審視電影，並為無數本地創作人才提供機會。

曾三度獲得香港電影金像獎最佳男主角。（公關提供）

AI永遠無法取代劉德華人性與才華

劉博士不單透過電影業回饋社會，更藉著慈善基金會廣施善行，包括慷慨捐助自然災害救援及中國內地貧困地區兒童的教育、參與籌款活動，並特別關注殘疾人士。在這個充滿不確定性的人工智能時代，有一件事似乎可以肯定：人工智能永遠無法「成為」劉博士，因為它無法取代他的人性、他的才華，以及他透過藝術與華人社群編織的情感紐帶。

劉德華成為卓越和堅毅精神的代名詞

頒授典禮由浸大校董會暨諮議會主席黃英豪博士主禮。出席典禮的嘉賓包括浸大校董會暨諮議會副主席查毅超博士、校董會暨諮議會司庫林子傑先生，以及校長衞炳江教授。衞炳江教授在典禮上表示，劉德華博士的名字家傳戶曉，多才多藝結合頂尖的藝術造詣及個人魅力，令他成為卓越和堅毅精神的代名詞。

出席典禮的嘉賓包括浸大校董會暨諮議會副主席查毅超博士、校董會暨諮議會司庫林子傑先生，以及校長衞炳江教授。（公關提供）

衞教授讚揚劉博士對表演藝術的真摯熱忱、嚴謹專業的工作態度，以及慷慨氣度，為演藝界樹立新風，讓專業藝人和創作者獲得應有的注目。衞教授表示：「更重要是他為人謙遜，熱心回饋社會，透過不同慈善途徑及由其創立的基金，培育年青人並支援弱勢社群，不斷為有需要的人帶來啟迪，為他們照亮前路。」

攜手許鞍華真情對話

在典禮後，劉博士出席「與劉德華博士真情對話」環節，與逾700名浸大學生及教職員交流。對話環節更邀得著名電影製作人兼2023年浸大榮譽文學博士許鞍華博士一同參與，他們分享兩人多年來合作無間的電影作品，並暢談事業發展的心路歷程和精彩的人生閱歷，為現場師生帶來寶貴的啟發。