網紅「雅典娜」失蹤3年證實已遇害　家屬交百萬贖金仍遭撕票棄屍

內地一名擁有百萬粉絲的女網紅「雅典娜Liya」，3年前被閨蜜騙去菲律賓後失聯，家屬甚至支付80萬美元（約627萬港元）贖金，但人仍未能平安獲釋，案件直到近日跨國犯罪團伙主嫌遭遣返後，相關真相才逐步浮出水面。



失蹤3年確認已遇害

據《搜狐新聞》報導，據案件相關資料，「雅典娜Liya」本名為孔麗梅，曾參加2021年世界小姐澳門賽區並獲得季軍，2023年5月底接受閨蜜李一菲邀請，對方以「失戀、心情不好，想去菲律賓散心」為由，多次邀請她同行，並表示可以安排高級飯店及海邊拍攝行程。孔麗梅最終答應並搭機前往菲律賓，沒想到抵達當地後，竟落入犯罪集團手中。

大陸網紅「雅典娜liya」擁有百萬粉絲，外型甜美（微博@雅典娜liya）

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更令人震驚的是，原本邀約她同行的李一菲，據稱在孔麗梅登機後突然以臨時有事為由取消行程，自己並未前往菲律賓，而孔麗梅則被交給當地接應人員。

孔麗梅失聯後，家屬四處尋人，期間網路上還曾流傳她遭「轉賣柬埔寨」、甚至被迫成為所謂「66號小姐」等說法。不過，隨著案件偵辦深入，相關傳聞被指可能是犯罪分子故意散布的錯誤訊息，用來混淆家屬及外界追查方向。

家屬為了救人，據稱曾支付80萬元美元贖金，但犯罪團伙收錢後卻沒有按照承諾放人。案件重大突破則出現在今年7月20日，跨國綁架團伙主嫌劉瀚文（劉某文）遭美國遣返回內地，隨著主要嫌犯落網，警方確認孔麗梅最終遭到殺害並被棄屍。

毒閨蜜李一菲仍滯留境外

案件另一個關鍵人物，就是被指負責誘騙孔麗梅出境的李一菲。據稱，她長期將自己包裝成富二代名媛，刻意與孔麗梅建立親密關係，取得對方信任後，再以出國散心為由誘使她前往菲律賓。

孔麗梅失聯後，李一菲據稱迅速刪除社群帳號及共同好友，面對家屬詢問時，其說法也被指存在矛盾。目前李一菲仍滯留境外，尚未落網，相關責任仍有待司法機關進一步調查確認。

此外，另一名被指涉及誘騙工作的女性「李娜」，原名陳妤瑄，據稱早在2024年9月就在韓國落網。

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