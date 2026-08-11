網紅雅典娜Liya綁架案懶人包：傳百萬贖金被撕票棄屍　案情大反轉

在內地擁有百萬粉絲的美女網紅「雅典娜Liya」，三年前被閨密騙去菲律賓後失去聯絡，有傳家屬向綁匪支付了數百萬人民幣贖金，盼望她能早日回家。至8月10日，多家內地媒體報道，近日跨國犯罪團伙的主腦劉瀚文從美國被遣返中國，經進一步調查後揪出真相，證實雅典娜早已被撕票棄屍，客死異鄉。



然而事隔一天迎來大反轉，寧波警方8月11日回應稱，網傳「雅典娜Liya」「遇害」說法尚未得到證實，相關截圖實為2023年反詐宣傳片引用的網絡資料，並非官方案件記錄。目前中國警方及菲律賓官方均未發佈孔麗梅死亡的正式通報。



雅典娜於2023年6月被閨密李一菲（又名李怡霏）誘騙前往菲律賓，三年來網上一直充斥着不同流言，包括傳她被賣到賭場、被迫當陪酒小姐，但是真相比網絡謠言更加殘酷，原來是一場由閨密精心策劃、橫跨亞洲與北美的綁架局，本文將梳理事件詳細。



在內地擁有百萬粉絲的美女網紅「雅典娜Liya」，三年前被閨密騙去菲律賓後失去聯絡。（微博）

雅典娜Liya是誰？

「雅典娜Liya」本名為孔麗梅，曾獲2021年世界小姐澳門賽區季軍，在多個社交平台合共擁有百萬粉絲，日常分享富裕生活與精緻穿搭，以美貌與時尚形象獲得粉絲支持。

「雅典娜Liya」日常分享富裕生活與精緻穿搭，以美貌與時尚形象獲得粉絲支持。（微博）

「雅典娜Liya」日常分享富裕生活與精緻穿搭，以美貌與時尚形象獲得粉絲支持。（微博）

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時間線：佈局精密

根據新浪新聞的案情重組，整個犯罪過程環環相扣：

2023年6月：閨密李一菲以「失戀需要陪伴」及「東南亞高薪拍攝」為由，誘騙雅典娜前往菲律賓馬尼拉

抵達即失聯：雅典娜下機後，李一菲並未如約接機，而雅典娜隨即落入以劉瀚文為首的跨國綁架集團手中

2023年中：綁匪向雅典娜家屬勒索，家屬為救人變賣房產，最終支付了數百萬人民幣贖金，金額方面有不同說法，有報道指多達80萬美元（540 萬人民幣 ），可是犯罪集團收款後，依然冷血撕票

2023年至2026年：為了拖延警方調查，綁匪在此期間操縱雅典娜的社交帳號，散佈她身在柬埔寨的假消息，引道輿論將她塑造成「自作自受」、「自甘墮落」的蕩婦形象。

嫌犯現況：誰在逃？誰落網？閨密李一菲在哪？

在內地擁有百萬粉絲的美女網紅「雅典娜Liya」，三年前被閨密騙去菲律賓後失去聯絡。（微博）

這宗跨國案件動員了多國執法力量，案中關鍵人物，即把雅典娜騙到菲律賓的罪魁禍首「閨密」李一菲仍然在逃，國際刑警正在追緝。