小S被女兒同班家長發文爆料私下真面目　親民舉動獲網民洗版讚爆

台灣女星小S（徐熙娣）憑藉犀利搞笑的主持風格爆紅，但私底下的真實面貌與螢幕形象截然不同。日前有台灣家長在社交平台發文揭開小S私下為人，隨即引來大批網民留言洗版認證。



小S憑藉犀利搞笑的主持風格爆紅。（《康熙來了》截圖）

小S獲網民大讚毫無架子。（IG圖片）

爆料昔日印象差校慶一舉動令人改觀

該名網民發文透露，自己的兒子與小S的大女兒曾是小一、小二的同班同學（大女兒 Elly 小學時期），且「他們就坐在隔壁」。該名網民坦言「在此之前我總覺得小S趾高氣揚，自以為是」，但後來參加幾次學校活動後，發現小S均親力親為，讓人刮目相看。更特別提及：「甚至有一次校慶，別人拿著手機不禮貌地對她猛拍，她都回以淺淺的微笑並揮揮手，不以為意」，更因此改觀感嘆：「電視上看到的是節目效果，但小S肯定是充滿善良，重情重義的典範」。

小S與大女兒Elly。(微博圖片)

家長對小S改觀。（Threads截圖）

網民洗版大讚真性情私下毫無大牌架子

帖文曝光後，引來大量曾與小S接觸過的網民洗版分享，紛紛留言證明她人品極佳。有網民表示「很多人都說小S私底下是很有親和力的，跟螢幕上是判若兩人」，也有人直言「如果她私下跟節目上是一樣的人 我不相信她可以紅到現在」、「我相信要在工作上紅這麼久，一定很多人幫助她，而能獲得很多人的幫助，一定是善良重情義的人。」更有在餐飲業工作的網民分享經歷：「我以前也超級討厭她。直到有一次她來到我所在的餐廳，我真的覺得她是一個很有教養的人，和善、尊重、不會耍大牌。」大讚小S私底下待人真誠客氣。

網民評論大讚小S。（Threads截圖）