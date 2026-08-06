呂思緯蕭秉治為花蓮金針花季站台　豪氣加碼MV預算展兄弟情

鼓鼓呂思緯、蕭秉治出席「2026花蓮金針花季」記者會，為暖身活動《花開富玉－山谷裡的金黃色花海》於台北車站一樓大廳正式揭開序幕。兩人一連帶來多首精彩演出，以歌聲搶先替花季暖身，更現場體驗製作金針花料理，透過音樂與美食一同推廣花蓮在地特色，並宣布兩人將於8月8日與品冠、丁噹、蕭景鴻、小魏魏嘉瑩等歌手齊聚花蓮「漫遊富里983」音樂市集，以音樂陪伴走進富里六十石山及玉里赤科山盛開的金黃色花海。

「漫遊富里983」音樂市集8月8日富里登場 品冠、丁噹、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、蕭景鴻、小魏魏嘉瑩輪番演出。（公關提供）

現身台北車站為花蓮金針花季暖身

活動現場，鼓鼓與蕭秉治分別帶來《透明傘》、《頻率〉》並合作演唱《偷偷的》等歌曲，以熟悉的旋律為金針花季揭開序幕。其實兩人與花蓮早已累積深厚緣分，去年曾透過《GDX走花路》走訪花蓮，深入體驗地方文化、自然景觀與在地生活，更在《Just Love It！一路向東》公益演唱會中走進花蓮市區及玉里，將音樂與溫暖獻給當地民眾。而金針花季作為花蓮年度重要觀光盛事，兩人也親自體驗製作涼拌金針花，感受在地食材的魅力。蕭秉治也表示，希望未來有越來越多人走進花蓮、參與花蓮的觀光，親自感受這片土地的美好；鼓鼓則分享：「希望越來越多人能認識花蓮的好！農產品都是花蓮的寶物，一起去品嚐。」也熱情邀請大家欣賞金黃色花海之餘，別忘了品味花蓮豐富的在地美食與農特產品。

蕭秉治帶來〈頻率〉溫暖全場。（公關提供）

鼓鼓呂思緯演唱〈透明傘〉浪滿賞金針花海。（公關提供）

蕭秉治自掏腰包挺呂思緯新歌

近期鼓鼓全新單曲〈警戒線〉MV正式上線，而這首MV的誕生背後，其實還有一段「好兄弟力挺到底」的故事。「旋律工廠」蕭秉治從聽專輯Demo時，就毫不掩飾對這首歌的喜愛，不僅直言：「這首歌是這張專輯我心中的第一名，而且它一定會大紅！」更替鼓鼓向公司大力推薦，堅持這首歌一定要投入最多的預算！面對蕭秉治如此賣力護航，同事也忍不住開玩笑表示：「既然這麼喜歡，不然預算你也一起加碼吧！」沒想到蕭秉治毫不猶豫笑回：「當然可以！」一句話展現兩人多年來深厚的兄弟情誼。目前正積極籌備新專輯的蕭秉治，也相當讚賞鼓鼓在〈警戒線〉MV中的精湛演技，鼓鼓也趁勢毛遂自薦，笑說想客串蕭秉治下一張專輯的MV，蕭秉治聽到也相當驚喜說：「這怎麼好意思，謝謝！」立刻答應，展現兄弟間有求必應的好交情，也讓歌迷開始期待兩人再度攜手合作。

鼓鼓呂思緯、蕭秉治與卡娜赫拉一起為花蓮增添亮點。（公關提供）

鼓鼓呂思緯、蕭秉治親手製作金針花料理。（公關提供）

「漫遊富里983」音樂市集將於8月8日於花蓮富里鄉農會羅山農特產品展售中心後方草地登場，由品冠、丁噹、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、蕭景鴻、小魏魏嘉瑩輪番演出，以音樂邀請大家走進富里金黃色花海。鼓鼓《我現在又在想你了》巡迴演唱會將於12月26日登上台北流行音樂中心，門票於拓元售票系統熱賣中，演唱會前也將於8月14、16日松山文創園區舉辦免費演出《我現在又在想你了》夏日前夜祭，兩日演出後皆加碼舉辦簽唱會，並陸續於8月23日高雄夢時代、9月6日iFG遠雄廣場台中店舉行簽唱活動，邀請歌迷近距離互動；蕭秉治《活著》巡迴演唱會一路走過許多城市，最終站將於12月12日在上海東方藝術中心登場，邀請歌迷們一起共度難忘時刻。