劉嘉玲姪仔劉兆恩考獲註冊建築師　高大有型眉宇神似姑丈梁朝偉

現年64歲的國際影帝梁朝偉與60歲的老婆劉嘉玲由拍拖到結婚相愛38年，至今一直十分恩愛，是圈中的模範夫妻。劉嘉玲對姪仔劉兆恩（Jeff Lau）向來視如己出，、寵愛有加。昨日（10日），劉嘉玲在社交媒體高調報喜，慶祝姪仔正式成為香港註冊建築師。



劉嘉玲出席姪仔的授證儀式。（IG@carinalau1208）

眉宇間跟梁朝偉有幾分神似。（IG@carinalau1208）

曾傳豪送黑跑

事實上，劉嘉玲對姪仔的栽培與愛護早已有目共睹。早在2017年Jeff於英國諾丁漢大學建築系畢業時，劉嘉玲便專程飛往當地出席畢業禮；更有傳她豪送價值不菲的黑色跑車作賀禮，車牌號碼被指特別採用了姪仔英文名的專屬縮寫，寵愛程度可想而知。

劉嘉玲專程飛往當地出席畢業禮。（微博@劉嘉玲）

劉嘉玲曾被傳送黑色跑車給姪仔。（微博@劉嘉玲）

高調出席授證儀式

如今Jeff正式考取專業資格，劉嘉玲興奮出席授證儀式，照片中她搭住Jeff肩膀親密合照，更興奮得嘟嘴作狀送吻，豪不掩飾作為姑姑的驕傲！她感性寫道：「掌聲送給我們家的大建築師Jeff！你的努力與才華有目共睹。未來的設計圖交給你，去大膽定義屬於你的空間與時代吧，繼續閃閃發光！」並打上「#ProudAunt」等標籤，喜悅之情溢於言表。

嘟嘴送吻興奮攬實合照。（IG@carinalau1208）

好優秀啊！（IG@carinalau1208）

獲讚眉宇神似姑丈

在多張照片中，亦包含Jeff與姑丈梁朝偉的合照。Jeff外貌出眾且氣質斯文，即便站在國際影帝梁朝偉身旁亦毫不怯場、淡定自若。不少眼尖網民更驚喜發現，Jeff眉宇間的英氣與神態，竟與姑丈梁朝偉有幾分神似，顏值與星味兼備！Jeff早在2017年於英國諾丁漢大學建築系畢業，學成歸來後投身建築界，如今正式取得專業資格，迎來事業新篇章。劉嘉玲對姪仔的栽培可謂不遺餘力，如今見證對方學有所成，難怪她興奮得像自己親生兒子一樣，隔住屏幕都感受到那份驕傲與喜悅。