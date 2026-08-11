謝賢前妻甄珍合體三大螢幕情人同飯聚　全數年過70歲獲讚保養得宜

「大姐明」林建明近日相約四哥前妻甄珍、李琳琳及黃淑儀飯聚，並在社交平台分享了一張合照。相中四位女主角都與四哥謝賢有過一段情或曾在幕前有過感情線，被指是謝賢的四大「情人」大集結，引爆網民熱話。



甄珍、李琳琳、黃淑儀、林建明（Facebook@林建明 Meg Lam Kin Ming Victoria）

細數四大美人與四哥情史及螢幕情緣

這張被譽為世紀同框的照片中，四位女主角都同四哥極有淵源。除了左一的甄珍是四哥的現實前妻，曾經真實「有過一段情」之外，其餘三位都同四哥在幕前有過感情線。

謝賢與甄珍（微博@新浪娛樂）

昔日無綫當家花旦的黃淑儀（右二），曾在劇集《紅顏》入面同四哥飾演情侶，交手戲份極多；當年四哥迎娶狄波拉，黃淑儀亦有份擔任姊妹。至於李琳琳（左二）同林建明（右一），就雙雙在經典神劇《天龍八部》中同四哥有感情糾葛。四哥飾演風流倜儻的鎮南王段正淳，而李琳琳飾演的曼陀山莊「王夫人」和林建明飾演的馬夫人「康敏」都是段正淳眾多舊情人之一。

謝賢與黃淑儀（右）曾於1981年合作無綫電視劇集《紅顏》。（網上圖片）

婚禮當日的黃淑儀身穿一襲紫色低胸套裙。(小紅書圖片)

黃淑儀在接新娘環節全程投入。(小紅書圖片)

《天龍八部》中「四哥」 謝賢飾演風流倜儻的鎮南王段正淳，擁有多位紅顏知己與情人。（網上圖片）

70+歲昔日花旦凍齡狀態獲網民大讚

雖然這幾位美人都已步入古稀之年，但個個精神奕奕、氣質依舊。林建明更親自發文寫道：「你相信，這四大美人，都是年過70的嗎？he he he …… 🤔🤔🤔」完全道出了大眾的心聲。帖文一出即狂吸Like，粉絲紛紛留言大讚她們保養得宜，絕對是歲月不敗的真正美人。