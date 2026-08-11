Frankie陳瑞輝與女友Christy高調出巡APM　拍拖兩年捱過偷食風波

撰文：小白
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MIRROR成員Frankie（陳瑞輝）與圈外女友Christy認愛兩年以來，感情持續穩定發展！最新一期《東周刊》獨家直擊Frankie與Christy現身觀塘APM商場高調約會，兩人表現極為甜蜜，猶如恩愛小夫妻，用實際行動粉碎外界過往對這段戀情的質疑。

Frankie的感情生活近日備受關注，更被直擊與Christy現身觀塘APM商場。（IG@frankie729）

觀塘APM親密拍拖展現溫柔

當日傍晚時分，Frankie雖然戴上cap帽以及口罩盡量保持低調，但沿途依然表現得相當大方，一路上緊緊搭著身穿熱褲與小背心的Christy香肩。二人一同走進女裝店挑選衣服時，Frankie更展現出「跟得男友」的十足耐性，全程寸步不離並溫柔地為對方提供意見。這次大方現身公眾場所覓食與購物，無疑是以實際行動粉碎了外界對這段戀情的各種煞有介事的質疑，證明二人感情並未受到昔日風波的影響。

Christy疑曾自爆介入Frankie與前女友的戀情。（IG圖片）

Frankie加爆承諾與Christy結婚

據知情人士向《東周刊》透露，這段感情能夠越走越穩，全賴二人懂得出招「互派定心丸」來建立深厚信任。知情者指出，Christy深知兩年前的黑歷史幾乎連累了男友的演藝事業，因此這兩年間決定徹底洗心革面，轉為低調作風，更主動化身「隱形助手」，替Frankie處理生活與工作上的大小雜務以及打理衣服，默默融入男友的工作圈子。另一方面，Frankie亦為了給予女友安全感而實施「全透明」愛妻策略——他不僅主動獻上自己的手機密碼任由女友隨時檢查，還會每月交出個人的工作時間表，無論身處何地都會即時分享定位及打卡報到。隨著Frankie近期事業順利強勢反彈並推出新歌，知情者更爆料他已將Christy視為未來的結婚對象，這份極具份量的承諾成功令女友死心塌地。

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）女朋友Christy被網民翻出不少性感照片。（IG圖片）

兩年情深粉碎外界質疑

回顧這段感情在2024年剛曝光時，可謂遭遇重重波折與考驗。當時Frankie被質疑未與拍拖長達13年的舊愛Hei徹底分手便無縫接軌新歡，因而陷入出軌疑雲；與此同時，Christy亦遭大批網民連環起底，爆出她疑似介入他人感情，甚至一度傳出她周旋於Frankie與另一MIRROR成員AK（江𤒹生）之間的黑歷史。連串負面新聞導致Frankie形象嚴重插水，工作量更一度大幅削減，甚至遭到網民酸言酸語嘲諷為「樂壇何伯」。雖然當時面對排山倒海的劣評，但二人並未被輿論擊倒，反而選擇同遊泰國避世散心。如今這段戀情順利走過兩年，配合知情者的爆料，足以證實二人早已成功捱過事業與感情的低谷期。

Frankie同前女友前女友Hei Lam曾經拍拖14年，當年愛得高調！（IG圖片）
Frankie曾在IG限時動態發長文撐女友不是小三！（IG＠Frankie Chan）
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