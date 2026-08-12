古天樂「背後女人」身份疑曝光　順嫂突指舊照爆料引全網瘋狂猜測

現年89歲的資深演員梁葆貞，早年憑TVB經典處境劇《香港81》系列中「順嫂」一角深入民心。近日她獲李婉華邀請亮相其個人YouTube頻道，親述傳奇人生，怎料臨近尾聲，順嫂竟毫無先兆地投下一枚震撼彈——她一邊滑手機翻看舊照，一邊輕描淡寫拋出一句，即時觸發全網「偵探式」總動員，究竟這位能降服男神的「神秘女人」，真實身份到底是誰？



順嫂獲李婉華邀請亮相其個人YouTube頻道。（YouTube@李婉華 Anita Lee）

突然投下超重磅震撼彈

李婉華近年轉型做KOL，日前邀請順嫂梁葆貞與周秀蘭作客頻道。訪談快要尾聲時，順嫂拿出手機與二人分享昔日在演藝人協會春茗獲獎的舊照，更笑言自己見錢眼開：「我唔係多謝佢個獎，我多謝佢封利啫！」正當大家以為她只是在打趣身為會長的古天樂時，順嫂一邊翻著手機屏幕，突然指著其中一張舊照，極度自然地向身旁李婉華補上一句：「啦！呢個就係古天樂個女人喇！」

順嫂獲頒發「傑出演藝大獎」。（網上圖片）

突然投下超重磅震撼彈。（YouTube@李婉華 Anita Lee）

網民瘋猜神秘女人

節目播出後，這句「古天樂個女人」即時令大批網民化身「網絡偵探」洗版追問！大家紛紛猜測這個「神秘女人」到底是指傳足多年的螢幕情侶宣萱，還是昔日唯一公開承認過的女友黃紀瑩。有網民更忍不住直接留言追問：「古天樂個女人係邊個？宣萱？」而李婉華親自在留言區回覆哭笑不得的表情包，更激起網民熱議並集體叩求：「既然順嫂都爆咗出嚟，Show 張相比我哋睇下啦！」

網民追問是否是宣萱。（YouTube評論截圖）

網民求Show相。（YouTube評論截圖）

合作《餐餐有宋家》結深厚情誼

事實上，順嫂與古天樂早於1994年因合演TVB處境劇《餐餐有宋家》而結緣，劇中順嫂飾演宋家姑婆「宋亞好」，古天樂則飾演宋家幼子「宋貴」，二人早已奠定深厚交情。出道逾30年的古天樂，感情世界向來極度神秘，除了早年唯一承認過的女友黃紀瑩，以及傳足多年的螢幕情侶宣萱外，其感情狀況始終是圈中未解之謎。如今順嫂無意中的一句爆料，無疑再次將這位黃金單身漢的感情懸案推向風口浪尖！

早年唯一承認過的女友黃紀瑩。（影片截圖）