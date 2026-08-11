中年好聲音4｜蔡宓婕19歲帥氣繼子曝光　曾自揭懷胎6月不幸流產

撰文：種嚶嚶
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TVB歌唱真人騷《中年好聲音4》賽事進行得如火如荼，在早前播出的第四回合「改編歌之夜」中，有「小野貓」之稱的澳門駐場歌手蔡宓婕（Mimi）身穿性感拉丁舞衣熱唱《我的心裡沒有他》，掀起全場高潮。當晚她的葡籍丈夫與可愛混血兒子亦有現身捧場，賽後她曬出全家福，當中一位同行的年青外籍男子意外成為焦點。

蔡宓婕被視為《中4》三甲大熱。（公關提供）

蔡宓婕19歲高顏值繼子首曝光

蔡宓婕在社交平台上載全家合照，並以英文感性寫道：「我兒子第一次來觀看比賽時，我知道你們為我感到無比自豪，這就足夠了。」 相中除了其身材健壯、五官深邃的葡萄牙籍老公，以及擁有一雙大圓眼的混血囝囝外，旁邊還有一位高大帥氣的年青外籍男子。其身份惹來猜測後，蔡宓婕隨即留言親自解開謎團，原來該名男子是她19歲的繼子。照片中，兩人互動自然融洽，不少網民大讚她家庭關係極佳，紛紛留言封她為「最強繼母」，大讚全家人顏值爆燈。

蔡宓婕19歲高顏值繼子首曝光。（IG@tsaimimi_sacco）

蔡宓婕懷胎6月因健康問題引產

如今的蔡宓婕雖然擁有溫馨美滿的婚姻，背後更有全力支持她追夢的丈夫與懂事囝囝，看似苦盡甘來，但她內心深處其實藏著一段沉重往事。她坦言在現時的兒子出生前曾懷有頭胎，可惜到了懷孕6個月時，因醫生診斷胎兒健康狀況不佳無法保留，最終只能忍痛在醫院進行人工流產。

蔡宓婕懷胎6月因健康問題引產。（IG@tsaimimi_sacco）

蔡宓婕走出流產陰霾堅強追夢

蔡宓婕回憶起當時景況仍歷歷在目，當時護士告知她注射藥物後腹中胎兒便會停止心跳，可那時懷胎六個月的寶寶，依舊不斷在她肚中活動，強烈胎動對比眼前的噩耗，更讓她心痛。突如其來的巨大打擊並沒有擊垮蔡宓婕，她憑藉自己的堅強意志撐過難關。蔡宓婕雖然曾面臨悲劇，但如今擁有甜蜜的家庭，有愛她的丈夫、可愛的兒子與關係良好的繼子，一家五口幸福滿溢。

蔡宓婕走出流產陰霾堅強追夢（IG@tsaimimi_sacco）
蔡宓婕與葡籍老公育有一子，一家三口在澳門居住，幸福美滿。（公關提供）
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