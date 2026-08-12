雅典娜Liya網紅傳遇害被殺棄屍？母親心痛澄清：她仍是失蹤狀態

內地知名網紅「雅典娜Liya」（本名：孔麗梅）自2023年遠赴菲律賓後便陷入失蹤狀態。近日多家媒體引述消息宣稱她已遭綁架並慘遭撕票，引發網絡強烈關注與恐慌。然而，寧波警方與孔麗梅的家屬已於8月11日同日作出回應，表示「遇害」一說純屬未經證實的網傳消息，讓這起失蹤3年的案件出現重大反轉。



網紅「雅典娜」（孔麗梅）的生日活動留影，當時擁有百萬粉絲的她，卻因閨蜜陷害失蹤3年。（微博@雅典娜Liya）

獨生女失蹤3年母親飽受煎熬

孔麗梅的母親袁女士於8月11日受訪時悲痛表示，孔麗梅作為家中獨生女，女兒失蹤3年來她一直生活在極度痛苦中。由於自己文化程度有限、害怕說錯話，此前一直未有公開發聲。袁女士強調，她至今從未收到任何關於女兒遇害的通知，女兒至今依然處於失蹤狀態，且警方亦未曾向她提及案件與「劉瀚文」有關。

孔麗梅的母親袁女士表示女兒仍是失蹤狀態，3年裏沒有收到任何信息，至今亦未收到過任何有關女兒遇害的消息。（微博@雅典娜Liya）

一位自稱是孔麗梅朋友的王先生稱，他一直協助家屬處理失蹤事宜，亦澄清了網路上多處不實傳言：孔麗梅為1994年出生，並非廣東揭陽人；孔麗梅抵達馬尼拉後曾致電家中，當時並未提及自己遭綁架，僅表示資金周轉不靈。家屬隨後向其卡內轉入80萬元（人民幣，下同），之後便徹底失聯，網傳的540萬元贖金說法並不屬實。王先生表示他也聯絡過寧波公安，對方回覆並未稱「雅典娜」已遇害，只是稱「受害者」。

自稱是孔麗梅朋友的王先生稱他聯絡過寧波公安，對方回复並未稱「雅典娜」已遇害。（微博@雅典娜liya）

寧波警方澄清：從未證實遇害

針對網絡上瘋傳孔麗梅已慘遭撕票的消息，寧波警方相關人士於8月11日作出回應，澄清劉瀚文系列案件及「雅典娜Liya」綁架案均非寧波公安辦理。警方明確指出，官方從未證實過「雅典娜Liya」已經遇害的消息，至於網上流傳的圖片，實為2023年8月16日寧波公安視頻號發佈的反詐宣傳片結尾處，合作網紅「燃茶哥哥」引用的網絡資料，並非警方證實的遇害者名單。

寧波警方澄清從未證實過「雅典娜Liya」已經遇害的消息。（寧波公安視頻號）

目前，中國警方以及菲律賓官方機構均未就孔麗梅的死亡發布過任何正式通報，呼籲大眾切勿輕信及散播未經核實的謠言。

網傳「雅典娜Liya」受害人名來自這個反詐影片結尾，但該視頻未出現「雅典娜」已遇害的表述。（寧波公安視頻號）

網紅雅典娜Liya菲律賓失蹤3年傳遇害

公開資料顯示，1994年出生的「雅典娜Liya」（孔麗梅）曾在2021年參加世界小姐澳門賽區並獲得季軍，在抖音擁有超過百萬粉絲，平時主要分享時尚寫真及旅遊內容。

擁有百萬粉絲的內地網紅「雅典娜Liya」。（微博@雅典娜Liya）

「雅典娜Liya」（孔麗梅）曾在2021年參加世界小姐澳門賽區並獲得季軍。（微博@雅典娜Liya）

2023年5月下旬，李一菲（又名李怡霏）及其同案同夥正式設局。先由涉案人員扮演「乾媽」，向孔麗梅哭訴女兒在菲律賓失戀崩潰；隨後李一菲親自上陣苦苦哀求，以「海邊散心拍攝」及預訂豪華酒店為由，邀請孔麗梅一同前往菲律賓。

雅典娜和閨蜜李怡霏「母女」的合照。（微博圖片）

然而當孔麗梅抵達菲律賓後，李一菲卻突然以家中有事為由取消同行，並叫她自行聯絡當地導遊，隨後孔麗梅便疑落入跨國綁架集團的陷阱，至今杳無音訊。後續網絡上陸續出現她遭轉賣至柬埔寨電信詐騙園區，甚至被迫成為夜店小姐等傳聞。