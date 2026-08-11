內地網紅雅典娜遭撕票案現反轉　寧波公安：報道有誤　未確認遇害

百萬粉絲網紅「雅典娜Liya」（本名孔麗梅）2023年赴菲律賓後失蹤，近日多家媒體報道指她已遭綁架撕票，主犯已被遣返回國。然而，寧波警方8月11日回應稱，網傳「遇害」說法尚未得到證實，相關截圖實為2023年反詐宣傳片引用的網絡資料，並非官方案件記錄。目前中國警方及菲律賓官方均未發佈孔麗梅死亡的正式通報。



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報道引用截圖有誤 遇害說法未經證實

據紅星新聞，8月10日，有媒體報道稱在抖音平台擁有127.6萬粉絲的孔麗梅已確認遇害，並引用「寧波公安發佈的受害者名單」截圖作為佐證。

8月11日，寧波警方相關人士回應，劉瀚文系列案件及「雅典娜Liya」被綁架案均非寧波公安辦理。媒體引用的截圖，實為2023年8月16日寧波公安視頻號發佈的反詐宣傳片結尾處，合作網紅「燃茶哥哥」引用的網絡資料，並非警方證實的遇害者名單。

網傳「雅典娜Liya」受害人名來自這個反詐影片結尾。（紅星新聞）

網傳「雅典娜Liya」受害人名來自這個反詐影片結尾。（紅星新聞）

寧波警方強調，從未證明「雅典娜Liya」確實已經遇害。目前，中國警方及菲律賓官方均未發佈有關孔麗梅死亡的正式通報。

受害人名單未提及網紅「雅典娜Liya」

值得注意的是，不少國內外媒體均提及「雅典娜Liya」（孔麗梅）被劉瀚文所領導的犯罪團夥綁架。

但中國官方公佈的受害人名單僅為兩名中國醫療器械公司高管，其中一名受害人為蘇州潤邁德醫療科技有限公司國際營銷總監夏軻孚，年僅39歲；另一名遇害者是美籍華人孫靖，報道並未提及在菲遇害的人員還包括中國網紅「雅典娜」等人。

左圖為受害者夏軻孚，右圖為受害者孫靖。（《菲律賓商報》）

但不少東南亞媒體均引用上述寧波公安發佈的受害人名單，與網傳「網紅雅典娜遇害」的坊間傳聞和劉瀚文的落網進行了交叉剪裁和拼接。

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7月20日，公安部通報，當日17時許，隨着一架民航客機降落在北京首都國際機場，在境外針對中國公民實施綁架殺人犯罪的主要犯罪嫌疑人劉某文（劉瀚文）被移交中國警方。（央視新聞）

此前傳「受害人」閨蜜設局誘騙赴菲

公開資料顯示，孔麗梅1995年出生，廣東揭陽人，曾獲2021年世界小姐澳門賽區季軍。2023年6月，相識兩年的「閨蜜」李一菲（又名李怡霏）以失戀散心、海外拍攝為由，邀請她前往菲律賓馬尼拉。

雅典娜和閨蜜李怡霏母女的合照。（微博）

孔麗梅答應赴約後，李一菲在最後一刻以臨時有事為由取消行程。孔麗梅獨自飛抵馬尼拉後，隨即被劉某文領導的跨國綁架集團控制。李一菲則清空所有社交賬號、刪除共同好友，目前仍在境外逃亡。

家屬據稱曾籌措約80萬美元（約540萬元人民幣）贖金，但綁匪收款後仍未放人。過去三年，網絡流傳她遭轉賣至柬埔寨電詐園區、淪為夜店小姐等各種說法，均未獲證實。劉某文已於2026年7月20日從美國被遣返回中國。

網名「雅典娜」的孔麗梅生日活動留影，當時擁有百萬粉絲，在網路活躍，未察覺已被佈下危險圈套。（微博@雅典娜Liya）

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各地部門回應：暫未掌握確切信息

針對孔麗梅為廣東揭陽人的說法，揭陽市委宣傳部工作人員回應稱已關注到相關消息，將向公安機關核實。揭陽市公安局相關人員則表示，未掌握「雅典娜」是揭陽人的信息，亦未接獲相關情況反映。

目前，「雅典娜Liya」消失3年行蹤成謎，網上流傳的案件細節存在多個版本，包括贖金金額及涉案人員具體角色等，仍有待警方及司法機關最終公佈。