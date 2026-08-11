網紅雅典娜傳遭撕票　母澄清女兒仍失蹤　好友：她未提到被綁架

百萬粉絲網紅「雅典娜Liya」（本名孔麗梅）2023年赴菲律賓後失蹤，近日多家媒體引述寧波警方消息指她已遭綁架撕票。然而寧波警方8月11日回應稱，網傳「遇害」說法尚未得到證實。目前中國警方及菲律賓官方均未發佈孔麗梅死亡的正式公告。



《縱覽新聞》報道，8月11日，孔麗梅的母親袁女士表示，截至今天，她從未得到女兒已經遇害的消息，女兒仍處於失蹤狀態。一位自稱是孔麗梅朋友的王先生稱，孔麗梅失蹤前並未提及自己被綁架，而是稱資金周轉不靈，家屬向孔麗梅的卡裏轉去80萬（人民幣，下同）後，便再也聯繫不上她了。



網名「雅典娜」的孔麗梅生日活動留影，當時擁有百萬粉絲，在網路活躍，未察覺已被佈下危險圈套。（微博@雅典娜Liya）

一位自稱是孔麗梅朋友的王先生稱，他一直在協助袁女士處理孔麗梅失蹤一事，網上消息有多處不屬實：孔麗梅是1994年出生，也不是廣東揭陽人。孔麗梅前往菲律賓馬尼拉後給家裏打過電話，並未提及自己被綁架，而是稱資金周轉不開，讓家裏匯款過來。家屬向孔麗梅的卡裏轉去80萬後，便再也聯繫不上孔麗梅了，網上流傳的540萬贖金不屬實。

孔麗梅的母親袁女士也表示，至今未收到任何有關女兒遇害的消息，女兒仍是失蹤狀態，3年裏沒有收到任何信息。此外，也沒有人跟她說過，女兒失蹤一案與劉某文有關。

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報道引用截圖有誤 遇害說法未經證實

據紅星新聞，8月10日，有媒體報道稱在抖音平台擁有127.6萬粉絲的孔麗梅已確認遇害，並引用「寧波公安發佈的受害者名單」截圖作為佐證。

8月11日，寧波警方相關人士回應，劉瀚文系列案件及「雅典娜Liya」被綁架案均非寧波公安辦理。媒體引用的截圖，實為2023年8月16日寧波公安視頻號發佈的反詐宣傳片結尾處，合作網紅「燃茶哥哥」引用的網絡資料，並非警方證實的遇害者名單。

網傳「雅典娜Liya」受害人名來自這個反詐影片結尾。（紅星新聞）

網傳「雅典娜Liya」受害人名來自這個反詐影片結尾。（紅星新聞）

寧波警方強調，從未證明「雅典娜Liya」確實已經遇害。目前，中國警方及菲律賓官方均未發佈有關孔麗梅死亡的正式通報。

此前傳「受害人」閨蜜設局誘騙赴菲

公開資料顯示，孔麗梅曾獲2021年世界小姐澳門賽區季軍。2023年6月，相識兩年的「閨蜜」李一菲（又名李怡霏）以失戀散心、海外拍攝為由，邀請她前往菲律賓馬尼拉。

雅典娜和閨蜜李怡霏母女的合照。（微博）

孔麗梅答應赴約後，李一菲在最後一刻以臨時有事為由取消行程。孔麗梅獨自飛抵馬尼拉後，隨即被跨國綁架集團控制。過去三年，網絡流傳孔麗梅遭轉賣至柬埔寨電詐園區、淪為夜店小姐等各種說法，均未獲證實。