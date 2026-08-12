陳錦鴻驚爆當年全面引退內幕　自閉症兒子拒上馬桶成停工導火線

前TVB一線男演員陳錦鴻，與太太杜雯惠的兒子陳駕樺（Edgar），在3歲半時確認患有自閉症及輕度智障。為了全心照顧兒子，陳錦鴻在演藝事業如日中天之際毅然決定停工引退。經過夫妻兩人多年悉心教導，現年19歲的陳駕樺不僅克服了學習障礙，更蛻變為一名優秀的青年鋼琴家。

陳錦鴻當年是TVB當家小生。（網上截圖）

劉雅麗爆陳錦鴻當年停工內幕

近日，藝人劉雅麗在網上直播節目《華麗邂逅》中驚爆陳錦鴻當年的停工內幕。劉雅麗在節目中透露，陳錦鴻當年剛由無綫跳槽至王維基旗下的香港電視（HKTV），並簽下了5年長約。豈料電視台隨後因申請免費電視牌照失敗，導致所有影視製作全面被迫煞停。劉雅麗爆料指，當時合約條款對陳錦鴻極有保障：「嗰五年嚟都係繼續出糧畀佢，但又唔使開工。」這筆意料之外的穩定巨額收入，變相成為了陳錦鴻長達5年的「有薪假期」，讓他有充足的經濟底氣選擇全面息影。

劉雅麗爆陳錦鴻當年停工內幕。（《華麗邂逅》截圖）

兒子拒上馬桶成停工導火線

除了經濟因素，劉雅麗更首次披露了觸發陳錦鴻下定決心停工的家庭導火線。她指出，十多年前陳駕樺的自閉症特質非常頑固，甚至因習慣了安全區，一度出現「只肯用痰罐，絕不上馬桶」的固執行為。由於陳錦鴻當時經常要北上內地拍劇，太太杜雯惠獨自一人留港，根本無法獨力應付和糾正兒子的行為。陳錦鴻深感兒子的黃金治療期不能再缺席，於是毅然停工，拒絕了所有內地高薪邀約，返港與妻子共同照顧兒子。劉雅麗對陳錦鴻夫婦的付出深感佩服，直言看著陳駕樺從當年不敢與人對視，蛻變成如今會主動打招呼的音樂才子，背後全靠這對父母的無私栽培。

陳錦鴻作客著名DJ顏聯武的訪談節目《顏式生活》。（YouTube@環星流動 WORLDSTAR MOTION）

陳錦鴻（左）的兒子陳駕樺（中）患有自閉症，現時是聖方濟各大學音樂研習高級文憑一年級生。（資料圖片）

19歲自閉症兒子逆襲成鋼琴家

經過夫妻兩人多年不放棄的親力親為照顧，現年19歲的陳駕樺不單精通廣東話、英語、普通話及德語四種語言，更已成功考取鋼琴演奏級資格。此前他曾以青年鋼琴家身份登台，用多國語言流利自我介紹後演奏蕭邦作品，驚豔全場。陳錦鴻直言，看到兒子如今具備獨立發展與謀生的工作能力，非常自豪。雖然自閉症的印記不曾消失，但這對父子用14年扭轉了結局，將未來的選擇權重新交回兒子手中。