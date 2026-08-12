郭富城三代同堂遠赴獅城溫馨度假　年輕兩歲外父樣貌差成焦點

舞台王者郭富城（Aaron）將於今年12月首度登上啟德體育園主場館開騷，成為首位攻陷該舞台的天王歌手。為演唱會預熱，此前他更重金砸下二百萬港元打造全新馬年主題曲《衝衝衝》，並於馬會核心重地實景拍攝十八小時，視覺張力十足。私底下的城城日前亦被捕捉到帶同太太方媛、兩名女兒及外父外母三代同堂遠赴新加坡度假，展現事業與家庭雙豐收的王者風範。

網民更指郭富城一直牽著太太方媛只手勁甜蜜。（小紅書@帥氣小薯條）

可見狀態極佳。（小紅書@Miya)

大批網民偶遇郭富城。（小紅書@次氯酸根）

獅城野生捕獲郭富城三代同堂

舞台上霸氣十足，私底下的郭富城則是名副其實的「廿四孝好爸爸」與「滿分女婿」。近日，有網民在新加坡野生捕獲城城一行人。城城帶同太太方媛、兩名寶貝女兒Chantelle 與Charlotte，以及外父外母，三代同堂浩浩蕩蕩遠赴獅城展開溫馨家族之旅，氣勢相當磅礴。

一行人在新加坡聖淘沙主題樂園體驗體驗各類遊樂設施，兩位小公主表現雀躍，城城全程眼神不離女兒，散發濃濃父愛。他對同行外父外母亦照顧有加，細心無微不至。甚至有現場遊客拍到外父貼心為城城撐傘遮陽，足見岳婿關係融洽無間。隨後，亦有網民在新加坡萬態野生動物世界（Singapore Zoo）捕捉到一家四口的蹤影，城城與太太方媛陪同女兒近距離接觸各類小動物，玩得不亦樂乎。

外父貼心撐傘。（微博圖片）

郭富城三代同堂游獅城。（小紅書@蜂蜜水）

女兒一直緊跟郭富城身後。（小紅書圖片）