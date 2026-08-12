愛回家｜李茵彤減齡演吳若希女兒獲讚　頂替鍾柔美擔正成新小花

TVB全新處境喜劇《愛‧回家之三代同糖》於8月10日晚隆重首播，劇情圍繞車婉婉、吳若希及李茵彤（Desta）三代同堂的溫馨家庭日常。雖然開播前部分網民認為飾演18歲女兒「唐芯」的李茵彤相貌偏向「路人樣」，但現年26歲的她減齡演繹少女角色，播出後卻大獲觀眾好評！

車婉婉、吳若希、李茵彤「三代同糖」。(《愛．回家之三代同糖》截圖)

傳李茵彤頂替鍾柔美擔正要角

相較於同劇的吳若希，被部分網民狠批演技生硬浮誇且聲線較為嘈吵，首次參演處境劇的李茵彤憑藉自然毫不作狀的表現與甜美笑容獲得一面倒好評，被大讚表現親切自然，意外搶鏡成為首播的最大亮點。

首次參演處境劇的李茵彤反而獲觀眾認可。(《愛．回家之三代同糖》截圖)

今次李茵彤成功在處境劇中擔正做其中一位女主角，外界盛傳是因為鍾柔美受形象爭議影響而遭換角。原本鍾柔美有機會聯同車婉婉及吳若希參演《三代同糖》擔任要角，最終由李茵彤頂上。對此傳聞，鍾柔美曾作出回應，大方表示為李茵彤獲得機會感到開心，她坦言一切聽從公司安排：「我入行原因係想唱歌跳舞，細個已經做過童星，入行後公司畀機會我拍劇，令我有好多機會嘗試，所以一切都係順其自然。」

原本鍾柔美（Yumi）有機會聯同車婉婉及吳若希參演《三代同糖》擔任要角。（IG@yumichung1221）

鍾柔美大方恭喜師妹李茵彤。（IG@yumichung1221）

放棄幼師工作參賽《聲夢2》追夢

這位備受矚目的新世代小花，其實是經由選秀節目《聲夢傳奇2》踏入演藝圈。早在2022年，李茵彤不惜放棄原本穩定的幼稚園老師工作毅然報名參賽，期間因經常獨自在後樓梯默默練歌，而獲得「後樓梯歌后」的暱稱。雖然她最終在十八強賽事中遭到淘汰，但其努力獲得無綫青睞，隨即簽約成為旗下藝人。

李茵彤就讀於香港浸會大學，曾是一名準幼師，後為了追夢參加《聲夢傳奇2》。（IG@desta_l_e_e）

李茵彤參加《聲夢傳奇2》出局時，在後台哭成淚人。（《聲夢傳奇2》節目截圖）

入行後她積極爭取各類演出機會，除了擔綱音樂節目《Music Break》的主持，亦先後在《臥底嬌娃》、《香港探秘地圖》及《飛常日誌II》等多部劇集中客串磨練演技。到了2024年，她更夥拍另外四位《聲夢2》學員組成女子組合「Plan V」，憑藉翻唱多首熱門流行歌曲在網絡上掀起熱烈討論，一步一腳印地累積人氣與實力。

2024年她與同屆《聲夢》戰友彭家賢、侯雋熙、陳昊廷及江廷慧自發組成A Cappella五人組合「Plan V」。（IG@myplanisv）

憑《唱錢》亮眼表現順勢上位

踏入2026年，李茵彤的演藝事業迎來大爆發，她獲邀與前輩森美以及Eric Kwok（郭偉亮）攜手主持音樂遊戲節目《唱錢》，憑藉親切開朗的性格與流暢的主持節奏贏得網民一致讚賞，更特別感謝兩位前輩的提攜與悉心照顧。藉著這股在綜藝節目累積的亮眼氣勢，她成功接下《三代同糖》的要角，開啟事業新篇章。

李茵彤現與森美、Eric Kwok一同主持《唱錢》，擔任「音樂小助手」。（IG@desta_l_e_e）