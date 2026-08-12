東張西望｜啟德業主眼紅豪華站上蓋　極致演繹魚蛋論：冇就一齊冇

TVB節目《東張西望》日前報道了一宗發生在啟德的奇葩投訴個案，同一條街上相距僅百多米，兩個巴士站的命運竟是極致的「天與地」。



兩個巴士站的命運竟是極致的「天與地」。（《東張西望》截圖）

啟德巴士站真係「天與地」？

住在「啟德海灣」的屋苑居民吳小姐向節目組狂吐苦水。她平日出門要到樓下等5R線前往觀塘，或者去承豐道搭22D線直達啟德站。現場環境堪稱酷熱刑場。這兩個巴士站完全「無遮無擋」，在三十多度高溫下，太陽由早上八九點一路直射曬到下午，候車乘客避無可避。然而，當鏡頭轉向僅一街之隔、位於尚未正式入夥屋苑旁的另一個巴士站時，畫面卻截然不同。該巴士站原本就位於天橋下方，已有天然天頂遮陰檔雨；豈料相關單位竟「錦上添花」，在天橋底再加建透光玻璃天頂、木紋質感裝飾以及專屬座位，視覺效果極具豪宅高貴感。

現場環境堪稱酷熱刑場。（《東張西望》截圖）

視覺效果極具豪宅高貴感。（《東張西望》截圖）

吳小姐提出驚人訴求

發現兩個巴士站待遇懸殊後，吳小姐的反應卻令節目組與觀眾大跌眼鏡。她將滿腔怒火轉向對面那個無辜的豪華巴士站，越說越激動：「點解嗰邊未入伙，就可以有個咁豪華嘅巴士站？」更直言「有就一齊有，冇就一齊冇」。

滿腔怒火轉向對面那個無辜的豪華巴士站。（《東張西望》截圖）

吳小姐直言「有就一齊有，冇就一齊冇」。（《東張西望》截圖）

投訴石沉大海《東張》追查揭真相

為了討回「公道」，吳小姐先後致電九巴熱線及發送電郵，查詢可否為無遮擋的巴士站加建上蓋，但一直未獲回覆。其後她轉向啟德九龍城區區議員求助，對方表示已將訴求轉交運輸署，惟至今仍未收到任何回應。節目組到場了解，發現該豪華巴士站前後以及對面馬路的所有公共站，確實通通沒有上蓋。主持更直衝天橋上方的空中花園查問保安，對方指該巴士站屬於屋苑範圍。

未獲回覆。（《東張西望》截圖）

保安指該巴士站屬於屋苑範圍。（《東張西望》截圖）

真相大白

節目組其後去信屋苑發展商查詢，發展商回覆指，這個豪華巴士站由發展商自資設計及興建，並已獲得相關政府部門批准，目的是提升乘客舒適度及社區觀感，同時配合屋苑的整體設計風格。至此，居民對兩個巴士站待遇懸殊的疑問終獲解答，所謂「不公平對待」原來只是私人發展商自掏腰包的優化工程，與政府資源分配無關。

真相大白。（《東張西望》截圖）

網民鬧爆

節目播出後，網民留言區大批網民一面倒痛批吳小姐完美演繹了黃子華經典棟篤笑《冇炭用》中的「魚蛋論」心態，大批留言怒轟：「心底真係唔好」、「影衰晒香港人」。