莊思明首談楊明醉駕　婚禮給丈夫下嚴厲禁酒令：頭45分鐘不可以飲

楊明與莊思明（Lisa）歷經近十年的愛情長跑，近日在馬來西亞正式完婚。在婚前二人曾接受查小欣YouTube頻道《紅查館》的專訪。在節目中暢談了二人的相愛歷程，莊思明更首次公開談及丈夫楊明當年的醉駕事件，透露意外發生當晚的處理經過，並分享了她如何陪伴丈夫走出陰霾。



楊明與莊思明接受查小欣YouTube頻道《紅查館》專訪。（Youtube@紅查館）

楊明曾因醉駕被判監禁18天

醉駕當日楊明駕駛私家車途經半山馬己仙峽道時失控，越過雙白線撞毀交通指示牌並剷上石壆。警員到場時發現他滿身酒氣、神智不清，送院後更是拒絕提供血液樣本作酒精測試。案件歷經兩年多的法律訴訟與上訴，楊明最終因「不小心駕駛」及「車窗玻璃光度不足」兩項罪名成立，被判處即時監禁18天、停牌2年及罰款港幣2,000元。

楊明送院時爛醉如泥，需由2名警員左右攙扶。（陳永武攝）

楊明送院時爛醉如泥，需由2名警員左右攙扶。（陳永武攝）

發生意外當晚莊思明冷靜統籌

回憶起意外發生當晚，莊思明直言當時曾想親身趕往現場，但知道記者已陸續抵達，怕現身會令現場更為混亂。在得知楊明撞傷頭部後，她第一時間致電無綫高層珍姐（曾勵珍）和樂小姐（樂易玲）求助，並留守家中不斷致電各方聯絡處理。談到當時的心情，莊思明坦言：「根本冇時間畀我去亂、去喊、去問，所以我要冷靜。」 為了不增加楊明的心理負擔，她刻意在他面前隱藏所有負面情緒，直到事情告一段落後，才敢躲在房間裏偷偷宣洩。查小欣在訪問中指楊明能娶到莊思明十分幸運，楊明亦深表認同，感激表示要對老婆「雙膝跪地」。

楊明發生意外當晚莊思明冷靜統籌。（Youtube@紅查館）

莊思明以行動陪伴楊明度過低谷期

楊明坦言，當年將事情看得太簡單，明知有問題仍去做。事發後他陷入嚴重低潮，幸得王晶及公司在需要時伸出援手，安排他加入《愛·回家》劇組重新出發。在丈夫事業低潮期，莊思明選擇無怨無悔的陪伴。楊明感激地表示：「她經常相約朋友和我一起行山，令我不會胡思亂想，不只用言語去開解我，還用行動令我打開心窗。」 他更透露以前拍劇傷腳時，亦全賴太太無微不至地替他清洗傷口。楊明直言，太太絕對是「100分完美老婆」。

莊思明以行動陪伴楊明度過低谷期。（Youtube@紅查館）

莊思明對楊明下達婚禮禁酒令

在舉辦婚禮時，莊思明對楊明下達了極為嚴厲的「禁酒令」：「頭45分鐘絕對不可以飲酒！」 要求他必須保持完全清醒，應對各種儀式。莊思明形容，楊明以往和朋友聚會時容易受熱鬧氣氛煽動，屬於不受控的「自殺式」飲酒。經過這次深刻教訓，楊明已嚴格承諾「酒後絕不駕駛」。楊明坦言現在更喜歡一個人待在家裡靜一靜。相反，莊思明在外與閨蜜聚會時，反而能更放鬆地暢飲。

莊思明對楊明下達婚禮禁酒令。（IG@lisa_chng）