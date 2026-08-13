Angelababy三代同堂赴馬爾代夫度假　學霸胞弟同框高顏值成焦點

37歲的Angelababy（楊穎）趁暑假帶著兒子「小海綿」展開馬爾代夫度假之旅，近日不少幸運網民在社交平台曬出「野生捕獲」Angelababy的合照。只見她出海坐遊艇或身穿清涼夏裝走在沙灘上，面對粉絲的合照請求來者不拒，私下狀態大放素顏美，盡顯自在隨性的「鬆弛感」。她隨後亦在小紅書分享親自下水潛水睇海龜的影片，可見此行玩的相當盡興。

Angelababy帶著兒子「小海綿」馬爾代夫度假。（小紅書圖片）

Angelababy出海坐遊艇。（小紅書圖片）

Angelababy與粉絲親切合照。（小紅書圖片）

Angelababy三代同堂遊馬爾代夫

今次旅程充滿溫馨的家庭氛圍，有網民目擊Angelababy親自教「小海綿」浮潛，祖孫三代更溫馨聚在一起看動畫片。而許久未公開亮相的「小海綿」坐在行李箱上，頂著一頭俐落清爽的「狼尾」髮型，模樣非常討喜可愛。

值得一提的是，今次更是難得的「三代同堂」家族旅遊，除了楊母同行外，Angelababy鮮有露面的弟弟楊帆（Keven）亦有隨行。比Angelababy小7歲的楊帆畢業於南京大學，是一名妥妥的學霸，過去曾與姐姐合拍微電影MV《都要微笑好嗎》。完美繼承家族混血優勢的他，五官深邃立體、帥氣度絲毫不輸男明星，雖然過往曾傳出有意入行但被Angelababy否認，但超高顏值依然成為網民熱議的焦點。

被網民偶遇疑似旅遊回國。（微博截圖）