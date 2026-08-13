衛詩雅帶傷奪百花影后　發長文感激朱一龍梁家輝大鵬超暖心

衛詩雅日前飛往北京出席《第38屆大眾電影百花獎》，並最終憑《破·地獄》勇奪影后殊榮。事後衛詩雅在社交平台發文，分享其榮獲百花獎「最佳女主角」殊榮後的興奮心聲。她同時上載了多張於頒獎禮後台與馬麗、梁家輝、大鵬以及朱一龍等圈中前輩與好友的親切合照。

衛詩雅憑《破·地獄》奪百花獎影后。（小紅書圖片）

衛詩雅坦言，當晚自己其實是帶傷出席頒獎典禮，心境十分局促緊張，幸得一眾前輩與好友在現場給予無微不至的關懷與鼓勵，令她在這段榮耀之旅中獲得了「極大的安全感」。

衛詩雅憑電影《破·地獄》贏得《第38屆大眾電影百花獎》最佳女主角，於8月11日凱旋而歸。（盧振輝 攝）

出爐影后衛詩雅凱旋返港，在機場接受傳媒訪問。丈夫周祉安亦驚喜到場，即場送上鮮花和親吻太太。（盧振輝 攝）

馬麗梁家輝溫暖貼心舉動

在致謝感言中，衛詩雅首先表達了對馬麗的真誠謝意。她回憶起兩人過去曾在其他活動上有過一面之緣，今次在百花獎的候場大棚再次重逢時，馬麗第一時間便非常貼心地關切詢問其身體傷勢。由於一眼看出衛詩雅的局促不安，馬麗更溫柔地陪她聊天解悶，協助她化解緊張情緒並注入強大力量。

衛詩雅首先表達了對馬麗的真誠謝意。（小紅書圖片）

此外，影帝梁家輝的貼心舉動亦讓她深受感動。梁家輝在現場特別站起身來給予她一個大大的溫暖擁抱，更緊緊拉著她的手說聲「加油」。衛詩雅感性地表示，能夠與梁家輝這樣極具份量的演藝界前輩合作，絕對是自己身為演員莫大的榮幸。

影帝梁家輝的貼心舉動亦讓衛詩雅深受感動。（小紅書圖片）

大鵬主動化解緊張情緒 朱一龍關鍵時刻給予肯定眼神

除了兩位前輩之外，大鵬導演的親切態度同樣讓衛詩雅銘記於心。她坦言剛入場時內心相當繃緊，大鵬導演卻主動走前與她打招呼，除了親口表達對其演技的喜愛之外，更說了許多鼓勵的話語來緩和她的焦慮感，並祝願大家當晚都能玩得開心。衛詩雅亦特別向順利獲獎的大鵬導演送上祝賀，大讚對方得獎實至名歸。

大鵬導演的親切態度同樣讓衛詩雅銘記於心。（小紅書圖片）

而坐在其斜前方的熟人朱一龍，更是衛詩雅當晚的心靈支柱。當大螢幕公佈她獲封影后的那一刻，連她自己都驚訝得不敢相信，正是朱一龍在第一時間送上充滿肯定的眼神，並立刻起立給予她熱烈的擁抱與鼓勵，讓她能滿懷信心且堅定地走上領獎台。衛詩雅在文中更親切地稱呼對方為「強哥」，表達了無盡的感激之情。

衛詩雅在文中親切地稱呼朱一龍為「強哥」。（小紅書圖片）

深情致謝廣大觀眾

除了感激圈中前輩與好友的仗義相助，衛詩雅亦將這份殊榮歸功於多年來一直支持她的影迷與觀眾：「最重要的是，我要感謝每一位支持我的觀眾！是你們的喜愛，讓我拿到了這個沉甸甸的獎！感恩在人生的這趟車，與你們相遇！未來我一定會繼續努力，好好演戲，不讓大家失望！」