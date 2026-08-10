衛詩雅憑《破·地獄》奪百花獎影后　霸氣狂攬51票台上感觸哽咽

備受華語影壇高度矚目的第38屆大眾電影百花獎，賽果今晚（10日）正式揭曉，衛詩雅憑藉電影《破·地獄》中「郭文玥」一角展現震撼人心神級演技，最終以51票大比數拋離對手，繼金像影后之後再下一城，斬獲百花獎「最佳女主角」殊榮，一舉刷新歷史，更成為百花獎創辦以來首位獲得此項榮譽的香港女演員，實至名歸為港爭光！



成功奪得最佳女主角。（微博@新華社）

過半票數大熱勝出

今屆百花獎由101位大眾評委進行現場即時投票決出賽果，衛詩雅個人獨攬51票，以過半數的壓倒性姿態高票封后！值得一提的是，衛詩雅早前拍戲時意外受傷縫了50針，今次正是她術後首度復工公開亮相。頒獎禮上她身穿一襲寶藍色晚裝登場，優雅大氣，接過獎座時難掩心中激動，致辭期間更一度感觸哽咽！她含淚感謝百花獎及評審肯定，更真情流露多謝廣大影迷一路相隨，場面極之感人。

衛詩雅最終獲得51票。（直播截圖）

難掩激動。（直播截圖）

引用《破·地獄》金句勉勵觀眾

衛詩雅在台上逐一感謝所屬公司英皇娛樂、《破·地獄》團隊、導演及全體工作人員，她說：「大家好，我是演員衛詩雅。首先我要謝謝百花獎給我這麼大的一個鼓勵，謝謝各位評審給予我這麼大的一個肯定，謝謝各位觀眾朋友，謝謝！我要感謝我的公司英皇娛樂，我要感謝《破·地獄》的團隊，感謝導演，感謝所有工作人員，最重要是感謝所有觀眾。我覺得一部好的電影，可以改變我們的人生，可以令我們過得更好，所以以後我會繼續拍更多打動人心的好角色、好電影。」她更特意將片中一句觸動人心的經典台詞現場送給全場觀眾：「難得我們這人生上了這趟車，我們就好好享受一下沿途的風景，好好跟你身邊的人聊聊天，這趟車才算是值得。」寄語大家珍惜當下身邊人，真摯發言贏得全場掌聲雷動！

引用《破·地獄》金句勉勵觀眾。（直播截圖）

恭喜！（直播截圖）

網民洗版祝賀

衛詩雅憑《破·地獄》精湛演技早前已贏盡口碑與各界高度推崇，今次再下一城震撼揚威內地，各大社交媒體即時引爆祝賀狂潮，網民一致大讚「實至名歸」！

實至名歸啊！（直播截圖）