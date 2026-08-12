衛詩雅解釋「孤獨身影」驚跣親　同劇再爆意外︰劇組安全意識足夠

影后衛詩雅昨晚（10/8）憑電影《破·地獄》，在高票數下贏得《第38屆大眾電影百花獎》最佳女主角。今日（11/8）出爐影后凱旋返港，在機場接受傳媒訪問。丈夫周祉安亦驚喜到場，即場送上鮮花和親吻太太。問到能大比數贏出，衛詩雅坦言根本不知道會即場投票︰「當時我係驚自己零票，有點尷尬。事後連我老公都話以為我會得一票。」

衛詩雅憑電影《破·地獄》，在高票數下贏得《第38屆大眾電影百花獎》最佳女主角。昨晚（11/8）凱旋而歸。（盧振輝 攝）

出爐影后衛詩雅凱旋返港，在機場接受傳媒訪問。丈夫周祉安亦驚喜到場，即場送上鮮花和親吻太太。（盧振輝 攝）

衛詩雅在公開投票票數時，以51票高票，大比數贏出。（直播截圖）

解釋獨自落台孤單身影︰地面有啲跣要低頭望實

身為第一位香港演員獲得百花影后，還要大比數勝出，衛詩雅自覺更加有一種使命感︰「個天畀一個咁高榮譽我，一定有啲嘢想我再做好啲。」而就在回程航班中，已有頭緒將會跟公司反映，但新工作將跟電影無關︰「是要實踐一些使命。」

衛詩雅親述受傷經過 一口玻璃碎以為係甩牙︰可以講到嘢已經好好

網上流傳一張衛詩雅得獎後，獨自落台的孤單身影，似被冷落。（網上圖片）

對於網上流傳一張她得獎後，獨自落台的孤單身影，衛詩雅也有看過︰「確實不是認識太多人，最多是家輝哥（梁家輝）和朱一龍，當時頒獎禮完畢，我就先行落台，同埋因為地面有啲跣，所以我先要低頭望實個地下，唔係孤獨，都係好開心嘅。」

對於網上流傳衛詩雅得獎後，獨自落台的孤單身影，衛詩雅表示當時頒獎禮完畢，自己先行落台︰「同埋因為地面有啲跣，所以我先要低頭望實個地下，唔係孤獨，都係好開心嘅。」（盧振輝 攝）

《愛回家》CPU譚坤倫拍《狩謊》被打爆鼻骨折 繼衛詩雅後再出事

譚坤倫透露，意外發生於7月尾，當時在香港拍攝一場打戲，被剛參加完拳擊比賽的對手一拳重擊面部，當場血流不止。（受訪者提供）

同劇再爆片場意外︰最緊要都係小心

對於日前，同劇《狩謊》又爆出多一位員譚坤倫，拍攝動作戲時意外爆鼻骨，衛詩雅都感到無奈︰「有好多意外大家都無法避免，最緊要都係小心，你問我劇組的安全意識係足夠，不過意外就係意外。」衛詩雅亦已準備隨時返劇組開工︰「但劇組對我好好，叫我休息多幾日先。」對於意外後，可有一些心理陰影要刻服？「我到而家都唔敢睇番剛剛受傷個傷口，呢刻都未敢睇住，遲啲可能有勇氣睇番。」幸好拆線當日，大家都讚個傷口埋得好靚。