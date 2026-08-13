《蔽月無眠》10月東九盛大首演！米雪攜手林穎施開創中西糅合歌劇

由藝穗會呈獻、中意歌劇製作，東亞銀行、中環資產投資基金冠名贊助的原創中西糅合歌劇《蔽月無眠》(Sleepless Moon) 將於2026年10月1日至4日假東九文化中心劇院盛大首演，一連演出五場。票價為$1880、$880、$680和$380 共四種，即日起於城市售票網公開發售。



原創中西糅合歌劇《蔽月無眠》海報。（公關提供）

頂尖跨界團隊聯手打造全新視聽盛宴

本劇主創陣容鼎盛，由金融界翹楚兼文化推手譚新強(Eddie Tam)親自策劃與監製，攜手投行出身、跨足藝術領域的謝欣樺(Ivy Tse)擔綱故事創作、編劇及監製，並夥拍音樂才女周曉晴作曲及出任音樂總監，連同粵劇編演導全能才女文華編劇及填詞古代曲目，著名作詞人唐家穎填詞現代曲目。本地菁英強強聯手，引領觀眾穿梭於古代兩國交鋒的煙火與現代AI紀元的科幻時空，交織出一場跨越千年的宿命愛戀，傾心打造一場耳目一新的視聽體驗。

《蔽月無眠》不惜工本製作戲服。（公關提供）

歷經數年籌備10月東九首演

策劃與監製譚新強表示：「2023年，因場地無期，我們苦等了一年；至2024年，我們在西九戲曲中心藉其他團體的粵劇表演加插一小段《蔽月無眠》，方能將這套宏大格局的雛形呈現在觀眾眼前。時至2026年，經歷重重挑戰與磨練，我們終於鐵定於10月，在全新落成的東九文化中心正式舉辦首個完整版的《蔽月無眠》世界首演，圓滿這個跨越千年的美夢！」

《蔽月無眠》男主角顏嘉樂、作曲及音樂總監周曉晴 、策劃與監製譚新強、大梁國女皇米雪、女主角林穎施。（公關提供）

殿堂級與新世代藝術家傾力合演

本劇邀請到殿堂級及新世代藝術家攜手合作，包括著名粵劇花旦、2025年香港十大傑出青年林穎施為女主角 ，飾演古代版的蔽月公主和現代版的關月盈；曾於歐洲及亞洲飾演多齣歌劇核心主角的歌劇男高音顏嘉樂為男主角，飾演古代版的金無眠和現代版的Nox ；實力派演員米雪飾演古代版的大梁國女皇和現代版的華姐(月盈母親)，其餘還有香港女高音邱芷芊、粵劇新生代文武生王志良、音樂劇新星鄧栢聰、麥曉琳以及沈卓瑤等傾力參演。幕後團隊更包括資深舞台劇導演鄧偉傑、跨媒介舞台設計師葉卓棠，以及指揮梁書銘共同構建世界級充滿張力的舞台世界。

《蔽月無眠》女主角林穎施為2025年香港十大傑出青年。（公關提供）

米雪、林穎施展現姊妹默契

米雪在劇中飾演女皇，有時裝亦有古裝，「《蔽月無眠》是一個粵劇和原創歌劇兼容的藝術作品，有機會參與這個中西合璧的演出，我也覺得好新鮮。同劇演員會唱不同語言，相信觀眾也會看得過癮。」劇中女主角林穎施和米雪姐會有不少對手戲，原來兩人過往曾合作粵劇演出，所以早前在試造型時米雪姐非常細心幫穎施執妝容，穎施透露曾經同米雪姐一齊去新加坡演出，私底下感情好好，情同姊妹，所以今次和她在東九文化中心台上演出必定充滿默契。本身是歌劇演員的男主角顏嘉樂 ，非常期待和跨界別的對手合作；音樂總監周曉晴說因劇中歌曲要結合中西方音樂，直言好有難度，但同時推動自己把整部劇音樂做到最好，讓觀眾留下美好回憶。

《蔽月無眠》大梁國女皇米雪。（公關提供）

《蔽月無眠》首創中西糅合歌劇

《蔽月無眠》為全球首部將西方歌劇的震撼聲樂與宏大交響樂，與傳統粵劇精緻身段、獨特唱腔及深厚底蘊巧妙揉合的「中西糅合歌劇」。本劇更是一場多元表演藝術的新穎融合，在大師級的舞台設計下，團隊打破傳統界限，將西方歌劇與粵劇傳統「唱唸做打」破格匯聚，融入中國武術的剛勁身手與現代舞蹈的優美編排。這齣鉅獻將多元文化和諧共融，在傳遞和平信念的同時，帶領觀眾踏上一場超越想像的藝術新境界。「原創音樂與管弦樂編制」是本劇的一大核心亮點。全劇以悅耳的旋律與恢宏的交響樂團編制為骨幹，將西方管弦樂的磅礴氣勢與精緻層次，跟傳統中樂器的獨特音色靈動交織，成為推動劇情的靈魂，為觀眾呈獻扣人心弦的繞樑音宴。

《蔽月無眠》故事大綱：千年前，西夏王子金無眠與大梁蔽月公主，因家國仇恨與權臣陰謀，在離亂中雙雙飲毒酒殉情，留下了來世之約。千年後的梁港，當代AI科學家Nox在劇場偶然瞥見粵劇紅伶關月盈演繹《帝女花》，二人在四目交投之間，喚醒了糾纏千年的夢魘與羈絆。

演出詳情

日期及場次：

2026年10月1 - 3日 / 晚上8時正

2026年10月3- 4日 / 下午2時30分

地點：東九文化中心劇院

票價：$1,880 / $880 / $680 / $380

8 月 12 日起於城市售票網公開發售

演出資訊：lnk.bio/sleeplessmoon.opera

節目查詢：5516 7693